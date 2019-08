Lacunza, Marcos Peña, Dante Sica y Guido Sandleris están en Los Abrojos para reunirse con Macri

Mauricio Macri recibe este lunes 19 de agosto al flamante ministro de Economía Hernán Lacunza y al resto de los ministro del gabinete en su quinta Los Abrojos, en Malvinas Argentinas. Entre los que llegaron a la quinta que usa el Presidente sorprendió Marcos Peña. El jefe de Gabinete quedó en el ojo de la tormenta tras la derrota electoral del macrismo en las PASO.

Además de Lacunza y Peña, se los vio entrar a Los Abrojos al ministro de la Producción, Dante Sica, y al presidente del Banco Central, Guido Sandleris. El sucesor de Nicolás Dujovne le llevará al Presidente sus propuestas para tratar de mantener a raya a la economía de acá a octubre, momento en que se desarrollará la elección “definitiva”.

Preparan extra a jubilados y más créditos blandos

De la reunión participan también Horacio Rodríguez Larreta y María Eugenia Vidal. Se trata de una cumbre de la que podrían salir decisiones políticas clave tras el sacudón que recibió el oficialismo por el resultado electoral.

Dujovne renunció el sábado 17 de agosto y Macri convocó para reemplazarlo a Lacunza, quien se desempeñaba hasta ahora como funcionario de María Eugenia Vidal. Bien considerado en general dentro del oficialismo y también por algunos miembros de la oposición, Lacunza llega en un momento crítico para la economía, porque el resultado electoral y las medidas que tomó Macri agitaron el dólar y los precios para el consumo interno.

El Presidente anunció en la semana congelamiento de las cuotas para los que tomaron créditos UVA (que se indexan por inflación), la quita del IVA para algunos alimentos de la canasta básica y trabaja acuerdos por el precio de las naftas, al menos por los próximos dos meses.

Jorge Lanata tildó de "patéticas" las medidas económicas del Gobierno

La oposición cuestiona las medidas y las tilda de “electoralistas”. Y es que Macri, pese a la gran diferencia que le sacó en las urnas el candidato Alberto Fernández no dio por perdida la batalla electoral. “La elección no sucedió”, fue la primera reacción de Macri, al considerar que las PASO no definen nada, cosa que es cierta.

Peña, en tanto, es otro de los que está en la mira. El jefe de Gabinete fue siempre el arquitecto de las campañas electorales del macrismo junto al asesor ecuatoriano Jaime Durán Barba. Desde que terminaron las PASO se menciona a Peña como posible fusible del gabinete, y los nombres de Miguel Pichetto y Rogelio Frigerio sonaron para ser sus sucesores.

Sin embargo, hasta ahora, Macri lo sistiene.



En desarrollo