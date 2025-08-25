Lanzan subsidios para ayudar a los inundados bonaerenses de mayo a dos semanas de las elecciones provinciales

Este lunes, a dos semanas de las elecciones bonaerenses el Gobierno anunció una asistencia económica en subsidios por hasta $ 10.000 millones para aquellas personas que resultaron afectadas por las inundaciones ocurridas durante el mes de mayo en Zárate, Campana, Arrecifes, Capitán Sarmiento, Salto, Mercedes y San Antonio de Areco.

El Suplemento Único para la Reconstrucción (SUR) será implementado en las siete ciudades bonaerenses que resultaron más afectadas por las inundaciones, según indicó la resolución publicada en el Boletín Oficial bajo la firma de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

En el documento que indica los detalles de la asistencia, se explicó que se trata de un subsidio extraordinario, por única vez, de $800.000 por vivienda, que se transferirán de forma directa a la cuenta bancaria del solicitante. El control, autorización y aprobación de los desembolsos será realizado por la Agencia Federal de Emergencias (AFE).

Para acceder al beneficio, los damnificados por las inundaciones deberán completar un formulario digital en https://sur.argentina.gob.ar, en el cual deberán cargar sus datos personales, el número de suministro eléctrico (NIS) y una Clave Bancaria (CBU o CVU) a su nombre.

Se implementarán diferentes instancias de verificación y control durante el proceso de inscripción para garantizar la transparencia del programa. Los solicitantes serán informados sobre el estado de su solicitud a través de la misma página web en la que deben inscribirse.

"Mediante el Decreto Nº 497/25 se creó un fondo especial de asistencia directa por la suma de hasta pesos diez mil millones ($10.000.000.000) destinado a otorgar subsidios para los residentes afectados por las inundaciones acaecidas los días 16 y 17 de mayo de 2025, (...) con el fin de compensar pérdidas materiales sufridas por dicho fenómeno", se explicó en la resolución difundida el pasado jueves.

En el texto también se indicó que "la urgencia y gravedad de los daños ocasionados por el evento meteorológico de los días 16 y 17 de mayo de 2025, en las ciudades de Zárate-Campana y localidades aledañas, de Provincia de Buenos Aires, exige la implementación de mecanismos ágiles, transparentes y efectivos para canalizar la ayuda estatal y garantizar el acceso de las personas físicas damnificados a los beneficios instituidos por el Decreto N° 497/2025".

AS./fl