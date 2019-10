El fuego amigo de Carrió: las ocho peleas internas de Lilita en Cambiemos

"Elisa Carrió no está loca, sino que es ingobernable". La frase pertenece al periodista Gabriel Sued, quien semanas atrás presentó un libro llamado "Los secretos del Congreso". Por estas horas, la diputada chaqueña volvió a demostrar que nadie va a callarla. Ni siquiera los aliados más importantes del Gobierno. El último apuntado fue el ministro del Interior, Rogelio Frigerio. Pero ya había tirado dardos mediáticos imponentes y hasta intentó hacer echar a otros, como al de Justicia, Germán Garavano.

Como Carrió todo lo privado lo hace público, los aliados suelen repetir en estricto off the record la misma frase: "Yo te cuento que pasa, pero no voy a salir a responderle. No me quiero pelear". Aquí, las disputas más recordadas durante la era Macri:

Angelici. Habían pasado 90 días desde que Cambiemos estaba en el poder. Entrevistada por Alejandro Fantino, Carrió miró a cámara y apuntó directamente contra el presidente de Boca Juniors, aliado y amigo del Presidente y señalado como operador judicial. "Yo me estoy ocupando de esto y me voy a seguir ocupando aunque Angelici quiera impedir que haya justicia. Estoy hablando del presidente de Boca Juniors, quien interfiere en la justicia con el consentimiento del Presidente. Angelici, no maneje la Justicia Federal porque voy a ir contra usted, no mantenga a Di Santo como jefe de la Federal, porque ensució el crimen de Nisman". En octubre del 2018, volvió a la carga. En Corrientes volvió a alzar su voz contra el dirigente: "Siempre dije que el Presidente está entre la línea de Angelici y la línea de Carrió. Y va a tener que elegir. Tiene tiempo para elegir. Pero sabe que elige o cae. O se va con Angelici o hacemos el cambio en serio", advirtió.

Ritondo. Abril del 2016. Cristian Ritondo daba sus primeros pasos al frente del ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires. Elisa Carrió prendió el ventilador y tiró con munición gruesa contra el Jefe de la Bonaerense, Pablo Bressi, designado por Ritondo, a quien le atribuyó vínculos contra el narcotráfico. En declaraciones a Radio Vorterix, Carrió se lamentó de que el Gobierno tenga “a uno de los cómplices del narcotráfico de jefe de policía, que es Bressi”, a quien le señaló una relación con el narco Miguel Ángel "Mameluco" Villalba, que se encuentra detenido en el penal de Ezeiza. “Nosotros tenemos causas criminales en la causa de Mameluco, que es el jefe del narcotráfico de San Martín, que era hombre de Duhalde”, explicó. “Hay causas que vinculan -continuó, sugestiva-. Cuando Bressi estaba en la DDI de Morón, ve pagos hechos por Mameluco a la DDI de Morón. ¿Y quién era la DDI de Morón? Bressi”. Carrió dijo haberle advertido a la propia gobernadora María Eugenia Vidal acerca de esta relación. “Es muy difícil, esto se lo vengo advirtiendo a la gobernadora de Buenos Aires desde hace cinco meses, pero ya no puedo no decirlo públicamente”, aseguró.

Aranguren. En junio de 2016, la legisladora cuestionó al entonces ministro de Energía, Juan José Aranguren. Lo acusó de ser "accionista" de la petrolera Shell y que -por consiguiente- "no puede lanzar una licitación para comprar gas y adjudicárselo a una empresa donde tiene acciones". La arremetida no quedó allí. Luego denunció penalmente a dos secretarios y un director del Ministerio de Energía y Minería que encabezaba Aranguren por supuestas "negociaciones incompatibles con la función pública". En abril de 2018, se sumó a los reclamos por los "tarifazos" contra Aranguren y presentó un proyecto de resolución en el que solicitó un pedido de "informes al Jefe de Gabinete (Marcos Peña) respecto de la aplicación de los aumentos de las tarifas de los servicios públicos por parte de las empresas prestatarias, y los controles realizados por los entes reguladores y el Poder Ejecutivo".

Congreso. El 14 de junio del 2018 la Cámara de Diputados aprobó el aborto en la Argentina. La iniciativa luego se trabaría en el Senado, pero el primer paso estaba hecho. Luego de la media sanción, mientras hablaba el diputado Daniel Lipovetzky, uno de los legisladores oficialistas pro-aborto, Carrió advirtió a viva voz: "Que le quede claro a todo Cambiemos: la próxima rompo".

Garavano. Octubre del 2018. Las internas dentro de la Corte Suprema estaban a la orden del día y Carrió veía -lo sigue haciendo- en el supremo Ricardo Lorenzetti la causa de todos los males contra el flamante presidente, Carlos Rosenkrantz. Parte de estas supuestas operaciones, según la titular de la Coalición Cívica, estaban pergeñadas con el aval del ministro de Justicia, Germán Garavano. Sumado a que, para Lilita, el ministro tenía una postura a favor de Cristina Kirchner por su situación judicial. Sin perder el tiempo, pidió el juicio político para el funcionario. "Voy a amigarme con el Presidente cuando me lo saque a Garavano", sentenció.

Massot. Mayo del 2019. Las PASO todavía estaban a lo lejos del horizonte pero los resultados adversos en algunas provincias ya eran inocultables. En el pasillo que divide el hemiciclo del despacho de la Presidencia de la Cámara de Diputados, Carrió se cruzó con Nicolás Massot, titular del bloque del PRO y hombre fiel a Emilio Monzó. Al verlo, lo señaló y le dijo: "Sabía que eras pícaro, pero no tan hijo de puta". Ante el insulto, el jefe del bloque PRO se acercó y le preguntó: "¿Cómo me dijiste?". Y Lilita, fiel a su estilo, no se quedó callada e insistió: "Hijo de puta". En ese momento, el diputado expresó: "A mí no me faltes el respeto". Luego, retrucó: "Sos una irresponsable, estás destruyendo todo, sos la responsable del desastre de Córdoba".

Patricia Bullrich. Una de las ministras con más alto perfil dentro del gabinete macrista es la de Seguridad, Patricia Bullrich. Exaliadas, luego enfrentadas y de nuevo bajo el mismo espacio, Carrió lanzó dardos: "Bajó un poco, porque hay una actitud distinta de la ministra de Seguridad, pero creo que hay sectores de las fuerzas que la están engañando: le ponen droga para que ella la encuentre, pero el negocio sigue". "El problema de Patricia es que no puede parar, se cree Bolsonaro, y nosotros no vamos a ser Bolsonaro. General prusiana no va a ser", agregó la legisladora. Consultada por el periodista Luis Novaresio por radio La Red sobre la tensa relación que mantienen, la ministra precisó: "Carrió está mala conmigo, yo tengo el máximo respeto. Yo creo que Cambiemos está por encima de todo y tiene la responsabilidad histórica de demostrar que hay un cambio sistémico en la Argentina y pongo todo el esfuerzo en eso y en el trabajo que me han encomendado. No tengo ningún tipo de problema con ella".

Frigerio. "Muchos de Cambiemos le entregaron la victoria al PJ", había dicho semanas atrás sin dar nombres. Pero el jueves 3 de octubre, durante un acto de campaña, la diputada nacional reveló uno de los nombres. Según declaró ante funcionarios y el público, el titular del Ministerio del Interior, Rogelio Frigerio, "esconde muchas cosas" y, además, declaró: "Nos entregó en toda la Nación". "Frigerio esconde muchas cosas —total a mí qué me importa Frigerio— además nos entregó en toda la Nación, así que no me importa. Porque hizo a candidatos del PJ candidatos del Gobierno", lanzó Lilita durante un acto de la campaña Sí se puede en el Club Araóz de Palermo.

RI/MC