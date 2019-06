Laura Alonso le pidió a los empresarios que denuncien los casos de corrupción

La titular de la Oficina Anticorrupción (OA), Laura Alonso, disertó este jueves ante empresarios, en el marco del Congreso del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas. En su intervención, instó a los presentes a realizar denuncias cuando sepan que "algo está o sucediendo o que está por suceder".

“Si alguien les pide algo indebido, denúncienlo. Hemos tramitado muchísimas denuncias anónimas, que luego terminan en imputaciones, indagatorias de exfuncionarios y de la actual gestión", afirmó la funcionaria, según destacó en su sitio web el diario Ámbito Financiero. Incluso, les propuso a los presentes: "Usen la ley 27.401 para hacer la investigación interna y autodenunciarse".

En cuanto al sector gremial, Alonso agregó: "En el marco de estas nuevas reglas de transparencia para el sector público y privado, no podemos no hablar de los sindicatos. Las empresas tienen responsabilidades muy fuertes en materia ambiental, derecho laboral, humanos, igualdad de género y ahora en temas de corrupción. Y los sindicatos deben estar a la altura de estas circunstancias y dar este debate”.

Asimismo, señaló que la corrupción pone en riesgo los proyectos de inversión e ironizó: "Salvo Lázaro Báez, nadie hace una constructora en cinco días, se tardan décadas" y enfatizó: "No es tiempo de vagos".

Durante su disertación, Alonso elogió al gobierno de Mauricio Macri: "“En barrios que siempre estuvieron hundidos en heces, que la gente vivió embarrada y no compraban zapatillas blancas porque vivían en el barro, que tiene escuelas nuevas o reparadas, que toman el colectivo en zona iluminadas y que ya no les afanan, piensan que todo eso no llegó antes porque intermediaba la corrupción”

Por otra parte, la funcionaria presentó hoy, junto a funcionarios de la Administración Federal de Ingresos Públicos el Plan Anticorrupción 2019/2023.

En la Oficina Anticorrupción recibimos denuncias anónimas o con identidad reservada. Podés hacerlo por Internet. Todas las denuncias son analizadas, investigadas o derivadas con seguimiento👇 Denunciar un hecho de corrupción | https://t.co/OPXgvkbmIZ https://t.co/zV1OlVmQUu — Laura Alonso 🌊 (@lauritalonso) May 30, 2019

Desde su llegada a la Oficina Anticorrupción, en diciembre de 2015, Laura Alonso se convirtió en una de las funcionarias más criticadas, debido a que muchos opositores consideran que carece imparcialidad para ejercer sus funciones.

Esta situación se volvió un tanto más controvertida cuando la propia Alonso reconoció, en el programa de Luis Majul, que no querella a miembros del Gobierno: "Dado que he sufrido acusaciones personales durante mucho tiempo, respecto de parcialidad o falta de imparcialidad, y por la falta de recursos humanos que también tenemos, en este momento no estamos querellando en ninguna de esas causas".

