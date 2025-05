En el último tramo antes de las elecciones legislativas en la Ciudad de Buenos Aires, Leandro Santoro eligió la Facultad de Medicina de la UBA para cerrar su campaña con un discurso cargado de críticas a la derecha, llamados a recuperar el humanismo y referencias directas al Gobierno nacional de Javier Milei. "Queremos volver a enamorar a la gente con la democracia y la política", sostuvo ante una militancia del PJ que lo acompañó con cánticos y banderas.

El candidato a legislador porteño arrancó con un homenaje al uruguayo Pepe Mujica: “Quiero empezar recordando a una persona que defendía los mismos valores que nosotros, desde el otro lado del río de la Plata. Pepe Mujica nos iluminó a muchos durante muchos años. Para los que somos creyentes, seguro está con el papa Francisco”.

Luego dio un discurso que, en lugar de profundizar sobre proyectos para CABA, apuntó directo a nacionalizar la discusión sobre las ideas del Gobierno de La Libertad Avanza. “Nosotros siempre defendimos la justicia social que logra unir a los pueblos. La agenda humanista. Por eso elegimos a la UBA hoy, donde está el sueño de millones de argentinos”, afirmó, y cuestionó el retroceso del modelo de movilidad social ascendente: “En el último tiempo se puso en crisis el consenso de la movilidad social ascendente. Creemos en defender la educación pública como herramienta de una sociedad más igualitaria”.

El candidato hizo una diferenciación tajante con sus adversarios políticos: “Los sectores del campo popular luchamos por la gratuidad de la educación pública. La derecha, en cambio, cree en una idea de meritocracia individual. Pero más allá de las diferencias, antes había puntos en común. Este consenso entró en crisis hace poco. Por eso queremos reconstruirlo”.

Santoro: “Se quieren mostrar peores personas, más autoritarios”

Santoro apuntó directamente al discurso de odio que, según él, se consolidó en la política local. “Queremos un país justo, igualitario, una ciudad muy progresista, con tolerancia, con humanismo, que también entró en crisis en los últimos años”, planteó. Y agregó: “Cuando la derecha ganó esta ciudad, tenían que hablar de defender la salud y la educación pública. Por eso lograron construir una mayoría social”.

En ese sentido, rechazó la caracterización de la Ciudad como un distrito conservador: “Muchos dicen que CABA es individualista y gorila, pero eso no es verdad. Hay muchos sectores que han votado un partido y otra vez otros. Que nos votaron a nosotros y a veces a otros”.

Sin nombrarlo directamente, también deslizó una crítica a Donald Trump como símbolo del giro reaccionario de las derechas modernas: “La derecha a partir de Trump se radicalizó: odio, revanchismo. La sociedad se enfrenta entre sí, se le restó poder a la solidaridad social, se desfinanció la educación pública”.

El diputado nacional además rechazó la deshumanización del adversario político y advirtió sobre la lógica beligerante que se instaló en el debate público: “La ciudad descalifica a la gente como ‘fisuras’. Se quieren mostrar peores personas, más autoritarios. Si la política se transformó en un campeonato para ver quién es más hijo de puta, no cuenten con nosotros”.

Santoro: “No estamos discutiendo la libertad, sino la justicia”

Durante su discurso, Santoro respondió a una de las consignas principales del oficialismo libertario: “La derecha plantea que representan la libertad. ¿Está en juego la libertad en CABA? ¿Estamos discutiendo la libertad el 18 de mayo? Se está discutiendo la justicia”.

También se refirió a las concepciones económicas del oficialismo: “Piensan que si no trabajás es porque no querés. El mercado no tiene criterios éticos, eso lo debe arbitrar el Estado”. Y describió el clima social: “El clima de época es la crueldad y el abandono. No hablo solo de LLA y el PRO. Hablo de un sistema político sostenido por un montón de dispositivos que busca cambiarnos el alma. El individualismo”.

En una de sus frases más tajantes, el candidato de UxP cuestionó la lógica del sufrimiento social que, según él, impulsa el presidente: “Milei muestra un experimento social: ¿cuánto dolor se banca una sociedad? No es por ahí, no es celebrando el sufrimiento del otro. No es generando dolor”.

Asimismo, analizó la crisis dentro de Juntos por el Cambio y su relación con el oficialismo nacional: “Juntos por el Cambio se desarmó porque le compraron el discurso a Milei y después los defraudó. Les dijeron que no los necesitaban más. No tienen ni solidaridad entre ellos. Se traicionan entre ellos. Al PRO le está pasando eso y es lo que le va a pasar a la Argentina si no lo frenamos”.

A la hora de definir su postura frente al actual jefe de Estado, Santoro no dudó: “Milei es un irresponsable porque no piensa en las consecuencias de lo que hace y dice”. Y remarcó sus prioridades si llega a la Legislatura: “Hay que terminar con los negocios inmobiliarios, poner a la ciudad a defender a su gente, controlar a la policía”.

Santoro: "Estamos cerca de lograr lo que antes era imposible"

Sobre el final, Santoro presentó las elecciones como una doble oportunidad: “Es una elección en la que con un voto podemos poner dos límites: esperanza en construir una sociedad inclusiva y humanista. Pero ponerle límites también es importante”.

Y cerró con una advertencia contra el PRO y La Libertad Avanza: “Ponerle un límite al PRO, que cree que puede gobernar mal, total va a ganar las elecciones porque el odio moviliza más a los argentinos. Ponerle un límite a la crueldad que representa Milei. No podemos celebrar el despido de un compatriota, que aplastaran las jubilaciones, ni la intolerancia”.

En su último mensaje antes del silencio electoral, Santoro dejó una consigna para los suyos: “Estamos cerca de lograr lo que antes hubiese sido imposible”.

