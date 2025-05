Eva Koutsovitis: "Santoro le concedió proyectos inmobiliarios y venta de tierras públicas al PRO"

A días de las elecciones en la Ciudad de Buenos Aires, Eva Koutsovitis, ingeniera civil especializada en hidráulica y candidata a legisladora por Confluencia, dialogó con PERFIL sobre sus principales propuestas para transformar la Ciudad de Buenos Aires. Cuestionó la gestión del PRO pero también las concesiones del peronismo de Leandro Santoro al oficialismo, propuso una reforma estructural del modelo urbano, defendió la creación de un banco público de viviendas y pidió terminar con las concesiones en la costanera. “La Legislatura se transformó en una escribanía de negocios”, sostuvo.

“La Ciudad de Buenos Aires se inunda”

Consultada sobre las obras hidráulicas porteñas, Koutsovitis criticó el eslogan “no se inunda más” de la gestión de Mauricio Macri: “La ciudad de Buenos Aires se inunda. Por lo tanto, tener un eslogan mentiroso no es lo más acertado y, desde la gestión del riesgo, es completamente inadecuado”. Señaló que la capital enfrenta amenazas como inundaciones y olas de calor, y reclamó políticas que incluyan alertas tempranas, sistemas de prevención y preparación comunitaria.

Denunció que las obras hidráulicas ejecutadas están “obsoletas” y fueron diseñadas con registros de lluvia de los años 90. “Hoy llueve distinto en Buenos Aires y muchas zonas se inundan incluso con lluvias moderadas. Es necesario afrontar la problemática con más seriedad”, remarcó.

"Es importante que la población esté preparada para poder afrontar esas amenazas, que existan, por ejemplo, sistemas de alerta que estén correctamente democratizados, que lleguen a la población a través de mensajes de texto o a través de páginas oficiales, que una vez que un evento extraordinario sucede en la ciudad de Buenos Aires, también la comunidad esté preparada para saber cómo manejarse frente a esa contingencia", argumentó.

Koutsovitis propuso un banco público de viviendas y criticó el negocio inmobiliario en la Ciudad

Y apuntó a la gestión de Jorge Macri: "Nada de eso pasa en la ciudad de Buenos Aires, el jefe de gobierno por tweet cuando hay alguna alerta naranja en la ciudad de Buenos Aires, lo que hace es proponernos que caminemos con con cuidado, que saquemos las macetas del balcón, pero bueno, lo cierto es que no hay una política hídrica adecuada en la ciudad de Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires se inunda cuando hay lluvias intensas, se inunda cuando hay lluvias moderadas y hay muchos barrios de la ciudad de Buenos Aires que se inundan cada vez que llueve".

Koutsovitis adelantó que llevará a la Legislatura proyectos para mitigar las inundaciones, entre ellos la recuperación total de la costanera: “Queremos transformarla en un parque 100% verde y público, como zona de amortiguación ante lluvias e ingreso de vientos a la ciudad”. Cuestionó que el oficialismo haya promovido “una muralla de cemento entre el río y la ciudad” y acusó al gobierno porteño de “negacionismo climático”.

Críticas al peronismo de Leandro Santoro

La candidata explicó que Confluencia decidió presentarse por fuera del peronismo porque “un sector de ese espacio votó todos los negocios inmobiliarios con el PRO”. En ese sentido, sostuvo que Leandro Santoro, actual candidato a jefe de Gobierno por Unión por la Patria, “fue parte de ese consenso”.

“Formó parte de ese consenso incluso no solo acompañando la venta de tierras públicas y negocios inmobiliarios en la costanera, sino también, por ejemplo, votando la cesión de terrenos ferroviarios para que se construyan torres de lujo en la ciudad de Buenos Aires”, detalló. Y agregó: “Nosotros no compartimos esa mirada de ciudad y por eso decidimos conformar una alternativa con coherencia”.

También cuestionó que ese sector acompañara la eliminación de las PASO en la Ciudad. “No soy una enamorada de las PASO, pero si se elimina una herramienta de democracia partidaria, debe reemplazarse por otra superadora. Nada de eso pasó y por eso es que también vemos esta fragmentación en la ciudad de Buenos Aires con 17 listas distintas”, expresó.

Además, denunció el funcionamiento actual de la Legislatura porteña: “Desde el 1° de marzo no hubo una sola sesión, salvo la Asamblea Legislativa. Como si no tuviéramos que legislar sobre la emergencia ambiental, habitacional o social”.

“Nosotros venimos sosteniendo hace muchos años que hay que ponerle fin a los negocios inmobiliarios y a la entrega del espacio público. Por eso decidimos construir una alternativa por fuera de ese consenso”, afirmó. En referencia a la Costanera Norte y el Distrito Joven, concluyó: “No queremos mejorar los controles de las concesiones, queremos terminar con el curro”.

La derogación del código urbanístico

Koutsovitis apuntó contra el código urbanístico aprobado durante la gestión de Horacio Rodríguez Larreta, al que acusó de incentivar la “sobreconstrucción especulativa de viviendas suntuosas que no están a la venta ni en alquiler”. En ese sentido, afirmó que muchas de esas propiedades vacías son utilizadas como “mecanismo de lavado de actividades ilícitas, muchas vinculadas al narcotráfico”.

Propuso derogar el código vigente y criticó la abstención del bloque de Leandro Santoro que habilitó reformas propuestas por el PRO.

Banco de viviendas, laboratorio de medicamentos y escuelas abiertas

La candidata planteó una agenda de propuestas concretas para el uso del presupuesto público. Entre ellas, destacó la creación de un banco público de viviendas, inspirado en el modelo de Viena: “Queremos que la ciudad sea dueña de viviendas y pueda entregarlas en alquiler social o comodato, por ejemplo, a personas mayores que se jubilan y no pueden pagar un alquiler”.

Indicó que Buenos Aires dejó de ser una ciudad de clase media propietaria y que hoy el 40% de las familias alquilan. “La clase media se pulveriza y la sobreconstrucción sigue. No hay demanda de viviendas suntuosas, pero no paran de construirse”, expresó.

"Son viviendas que no están en alquiler, que no están en venta y no son habitadas. Ahí me parece que la respuesta nos lleva a otro tema, también central de preocupación para los porteños, que es el tema de seguridad, porque justamente cuando nosotros hablamos de seguridad y hablamos de problemática vinculada al delito, lo primero que tenemos que mirar es que en la Ciudad de Buenos Aires tenemos el triple de policías cada 100.000 habitantes que lo que establecen los estándares internacionales. El doble de policías cada 100.000 habitantes que el promedio de nuestra región. La ciudad está 75% monitoreada o vigilada. Sin embargo, el problema del narcotráfico y la mafia del delito, la verdad, es que es lo que más preocupa a las porteñas y porteños", detalló.

Y continuó: "Lo que planteamos es que la ciudad ejerza los mecanismos de control. ¿Quién habilita los negocios donde se venden los celulares robados? la ciudad de Buenos Aires. ¿Quién habilita los negocios donde se venden las autopartes robadas? La ciudad de Buenos Aires. ¿Y quién no controla esa construcción suntuosa que no tiene ninguna demanda y que es el mecanismo de lavado de actividades ilícitas entre ellas el narcotráfico? Entonces, cuando miramos esas construcciones, ahí es donde tenemos que mirar con mucha más atención la ruta del dinero del lavado, sobre todo del narcotráfico y de las actividades extractivas".

Por eso, aseguró que debe haber un impuesto a la vivienda suntuosa. Además, según sus cálculos, con los 300 millones de dólares que la Ciudad subejecutó en 2023, se podrían haber comprado 7.000 viviendas de uno o dos ambientes.

"Nuestra propuesta es más es ambiciosa aún, son 10.000 viviendas por año que se incorporen a un banco público de viviendas y eso es posible solamente ejecutando la totalidad del presupuesto, y por supuesto, poniéndole fin al curro de las concesiones, poniéndole fin a los privilegios que tienen los privilegiados de siempre, cuando Larreta jefe de gobierno, se auto percibía presidente, para recaudar para su campaña decidió bajarle la alícuota de ingresos brutos a los grandes grupos económicos. Estamos hablando de mega constructoras, estamos hablando de empresas dedicadas a la megaminería, es decir, grupos económicos con altísima rentabilidad que no necesitan de la ayuda del Estado para tener privilegios impositivos. Bueno, nosotros lo que estamos planteando es que se restituyan esas alícuotas y con ese dinero que ahora vuelve a recaudarse", planteó.

También propuso un laboratorio público de medicamentos que entregue remedios gratuitos a jubilados con hasta cinco mínimas y un programa de “escuelas abiertas” para que los establecimientos funcionen como centros comunitarios y culturales después del horario escolar. “Ese proyecto puede financiarse si se termina con el curro de la pauta oficial y se ejecuta el presupuesto educativo”, señaló.

La nacionalización de las elecciones porteñas

Consultada por las disputas entre los principales partidos políticos en la Ciudad, que pusieron gran parte de sus recursos y metieron a funcionarios y dirigentes nacionales a hacer campaña, Koutsovitis disparó contra todos: "Lo que nosotros vemos son proyectos políticos totalmente individuales, por un lado el espacio del PRO que está totalmente implosionado. Larreta está por un lado, Jorge Macri tuvo que ir a buscar a Lospennato que ni siquiera va a poder votarse porque es diputada por la provincia de Buenos Aires, no está en el padrón de la ciudad de Buenos Aires. Patricia Bullrich está por otro. Después tenemos a La Libertad avanza planteándonos que 'Adorni es Milei', ¡Milei es Karina', y Karina está denunciada en la justicia por ser la jefa de una asociación ilícita, por la estafa cripto. Yo la verdad, no sé si le conviene a Adorni ser Milei, y a Milei ser Karina, honestamente".

"Nosotros escuchamos candidatos que también tienen proyectos personales prácticamente. 'Lula es Lula', 'Santoro es Santoro' y vemos, la verdad, que el nivel del debate es muy pobre. Larreta después de haber sido ocho años jefe de gabinete Macri y ocho años jefe de gobierno porteño y haber sido parte de toda esa lógica de saqueo, de saqueo de tierra pública, de concesiones truchas, de este haber despilfarrado la pauta oficial, de haberle otorgado todo tipo de privilegios a las grandes desarrolladoras para que construyan por fuera de lo que está permitido, vuelve a la ciudad de Buenos Aires 'porque hay olor a pis'", agregó.

Por otro lado, cuestionó que "Jorge Macri está preocupado en darle batalla a los trapitos. Nos propuso para resolver la problemática de la basura, rociar con olor a limón los contenedores o poner contenedores atrapa gente y hacían este videos mostrando cómo la bolsa de consorcio podía entrar en este nuevo diseño de contenedores. Cuando la ciudad tiene que resolver la problemática de las personas que están en situación de calle, tiene que resolver la emergencia social".

"En la ciudad de Buenos Aires, con un presupuesto per cápita que duplica el de la ciudad de Barcelona, Barcelona anunció la construcción de 50.000 viviendas sociales y que multiplica entre ocho y nueve veces el presupuesto del municipio de Moreno. No hay una sola política disruptiva que nos proponga Jorge Macri, más que una línea fantasma de subte, que el primer ladrillo va a estar puesto dentro de un año y medio", precisó.

"Se trata de nacionalizar una elección, que es una elección legislativa en donde tenemos que estar discutiendo propuestas para la ciudad, y por otro lado, me parece que el nivel de la discusión y del debate es bajísimo, es bajísimo porque insisto, lo que vienen a plantear es cómo dar batalla a los trapitos, hay candidatos que directamente plantean cuestiones totalmente siniestras como eliminar a las personas en situación de calle, eliminar las villas porteñas, candidatos como Marra, como Yamil Santoro, que la verdad siendo legisladores muestran un profundo y enorme desconocimiento de todo lo que son nuestras leyes y la concepción misma de la constitución de la ciudad", concluyó.

Urbanización de barrios populares

Otro de los puntos importantes que planteó la candidata fue la urbanización de los barrios populares: "Durante la gestión de Larreta, puso en agenda la necesidad de urbanizar el conjunto de los barrios populares, pero en los hechos, la verdad es que solo intervino en cinco barrios, en aquellos que estaban vinculados a algún negocio inmobiliario que a él le interesaban".

"Hoy en la ciudad de Buenos Aires 400.000 porteños y porteñas no acceden al agua potable. Es más, en el sur de la ciudad de Buenos Aires, uno de cada tres habitantes habita en una villa o en un asentamiento sin acceso al agua, la cloaca, ni a tendidos eléctricos seguros. En el sur de la ciudad de Buenos Aires la mortalidad infantil está duplicada respecto a lo que pasa muy pocos metros al norte. En el sur de la ciudad de Buenos Aires, la esperanza de vida está reducida casi en 10 años. Es decir, que quienes nacen en el sur de la ciudad de Buenos Aires, nacen condenadas y condenados a vivir en promedio 10 años menos. Tiene que estar en agenda la urbanización de los barrios populares, garantizar el acceso al agua, a la cloaca, a la energía segura", denunció.

Para Koutsovitis, la apuesta de Confluencia es “colectiva” y busca “recuperar la ciudad para quienes la habitan”. Subrayó la necesidad de discutir quién toma las decisiones en Buenos Aires: “¿Deciden 60 legisladores y la corporación económica o quienes vivimos en la ciudad?”. Aunque admitió que podría haber coincidencias legislativas con otros bloques, afirmó que su espacio plantea transformaciones estructurales: “No es controlar la empresa que hace bacheo, es recuperar la Ciudad”.

