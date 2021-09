Leandro Santoro: "Cristina es Gilda, tiene un liderazgo emocional que Alberto no logró construir"

El precandidato a diputado nacional del Frente de Todos en la Ciudad de Buenos Aires, Leandro Santoro, dejó una particular comparación entre los liderazgos del presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Kirchner, a quien comparó con Gilda.

"Cristina tiene un liderazgo emocional que Alberto no ha logrado construir todavía. Cristina es Gilda", expresó el precandidato del peronismo en una entrevista en Filo.elecciones, en Filo News, que se emite por Youtube.

En esa línea, explicó: "Tiene una cosa mística. La gente la ve y es increíble. Si caminaste alguna vez con ella o la viste caminar a ella por los barrios más humildes y es impresionante. Hay un sector que la odia y hay un sector que la ama, pero el que la ama, la ama de manera más intensa del que la odia".

"Es muy impresionante. A mí me pasa cuando te llama Cristina, te ponés contento porque la vas a ver y cuando la fuiste a ver y volviste, esté donde estés, todos te preguntan todos los detalles, desde qué tenía puesto, qué te dijo, cuánto tiempo tuviste ¿eso quién lo genera? No lo genera nadie más creo en la Argentina, nadie más", afirmó Leandro Santoro.

Por otro lado, el dirigente del Frente de Todos reconoció que "no le gustó" lo sucedido con el Vacunatorio vip y "los que se adelantaron en la cola", También dijo que hubiese preferido que se haya explicado "rápido" lo de Pfizer.

Alberto Fernández habló del "dolor" que sintió al pelearse con Cristina: "Jamás la voy a defraudar"

En ese sentido, remarcó que la foto del cumpleaños de la Primera Dama, Fabiola Yañez, en Olivos en plena cuarentena "no repercutió" en el electorado y no tendrá impacto en las PASO. Aunque aclaró: "O sea, la gente no me pregunta por la foto. Estuvimos mal, bah estuvo mal Alberto, porque es una responsabilidad individual. Por lo menos el presidente no ocultó lo que pasó, no se justificó, pidió disculpas y dijo que no iba a volver a ocurrir. Así que te lo digo, que eso es un garrón". Y reveló que cuando se enteró, pensó: "Me quise matar, como cualquiera, me sorprendió".

La particular anécdota de cómo conoció a Raúl Alfonsín

En otro tramo de la entrevista, Santoro relató que se dio cuando fueron a ver Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota a Mar del Plata. "Paramos en Chascomús, estábamos en el tren, viene la policía y nos bajan a todos".

"Nosotros fuimos con un chico que tenía un problema mental y con convulsiones. Le digo al jefe de operativo la situación y me entendió y nos dejó ir. Todo el tren en cana y nosotros fuimos a una estación de servicio", comenzó.

Allí, ven en la televisión que Alfonsín había tenido un accidente y lo habían trasladado al Hospital Italiano. "Fuimos al hospital, colgamos una bandera que decía 'Raúl de acá no nos vamos hasta que no des la mano' y nos quedamos ahí y nos terminamos quedando 40 días y 40 noches".

Al salir del hospital, Alfonsín, les dio la mano: "Y se armó una relación que duró hasta hoy".

Trap, trap y más trap: los políticos y un intento fallido de hablarle a "los más jóvenes"

Marihuana, eutanasia y bitcoins

Leandro Santoro también se expresó a favor de legalizar la marihuana para consumo recreativo: "Las acciones privadas de los hombres están exentas de la autoridad de los magistrados".

"Somos liberales o no somos liberales. Por supuesto, que cada uno haga lo que le parezca mientras no se perjudique a sí mismo ni perjudique al otro. Me parece, inclusive si se perjudica a sí mismo", agregó.

"Estoy de acuerdo con que con todo lo que tenga que ver con los derechos individuales y las libertades civiles. Eutanasia, todo lo que te parezca en esa dirección voy a estar siempre a favor", siguió.

Sobre las criptomonedas, afirmó. "Insisten bastante. Incluso tengo alguno que tiene. Pero yo no termino de saber si es serio o no es serio, si conviene o no conviene"

