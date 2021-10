Lejos de la Casa Rosada, Santiago Cafiero participó del G20 y visitó en Italia a su primo pastelero

Lejos de las oficinas de la Casa Rosada en donde pasó los primeros dos años de gobierno del Frente de Todos, el ex jefe de Gabinete y actual canciller Santiago Cafiero, en ese cargo desde la crisis post PASO, se mostró en Italia, donde participó de la agenda del G20 de Comercio y luego visitó una conocida pastelería.

Con una postura relajada y sonriente, diferente a la que dejaba entrever cuando estaba a cargo de la Jefatura, el ahora ministro de Relaciones Exteriores visitó “Primavera”, una conocida pastelería italiana que es de su primo Antonio Cafiero. El local está ubicado en Costo Italia de Sorrento, a donde viajó luego de participar de los trabajos del G20 de Comercio.

“Fue lindísimo, una linda fiesta. Para él era muy importante pasar, porque el abuelo le hablaba siempre de nuestra pastelería, y él mismo hace 20 años había venido a tomar un helado”, contó el dueño del comercio a la Agencia Italiana de Noticias tras la visita del funcionario argentino.

Santiago Cafiero logró bajar la pelea con Brasil que puso en riesgo el Mercosur

En su visita, Cafiero recorrió el lugar y vio los postres que su pariente había preparado en alusión al G20 e inspirados en la tradición de cada uno de los países participantes. A propósito de ello, le regaló a la delegación argentina encabezada por el canciller una “Delicia al Limón”. También Cafiero recibió en su visita una canasta de productos tradicionales por parte de su primo, quien manifestó sus intenciones de "volver a vernos pronto".

Aunque no lograron remontar exactamente cuál es el grado de parentesco, el comerciante dijo que para Cafiero "es muy importante este vínculo de familia" y recordó que en el pasado ya había recibido la visita del abuelo del ministro, Antonio Cafiero, histórico dirigente peronista y senador argentino.

📷 | Foto di famiglia dei Capi Delegazione del #G20Commercio @g20org



***



📷 | Family photo of the Heads of Delegation of the #G20 Trade and Investment #G20Italy pic.twitter.com/sEkJlbNYgp