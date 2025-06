La 'revancha' del exsuboficial Ramón Amarilla: lo liberaron tras ser electo diputado provincial

El Tribunal de Casación de Misiones ordenó la liberación del exsuboficial Ramón Amarilla, detenido desde septiembre del año pasado acusado de sedición, luego de haber sido electo diputado provincial en los comicios del último domingo. La resolución judicial dejó sin efecto la prisión preventiva que cumplía en la cárcel de Cerro Azul, donde aún permanecen siete policías detenidos por la misma causa.

“Ahora no solo vamos a pelear por el personal policial, sino por todos los trabajadores de Misiones”, aseguró Amarilla al salir del penal, en medio de aplausos y abrazos de militantes que lo esperaban. También agradeció a su esposa Miriam, a “los medios independientes” y a quienes lo visitaron durante su detención, que se extendió por casi ocho meses.

De líder de protesta a legislador electo

La detención de Amarilla se dio en el marco de la histórica protesta policial y estatal que sacudió la provincia en mayo de 2024. Retirados y activos de la Policía encabezaron un acampe masivo que luego sumó a docentes, personal de salud y otros gremios públicos. Fue uno de los mayores desafíos al poder del Frente Renovador, liderado por Carlos Rovira desde hace más de dos décadas.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Acusado de integrar un supuesto grupo de WhatsApp en el que se planificaban medidas extremas como el secuestro de autobombas, Amarilla negó haber participado y sostuvo que solo mantuvo contactos con otros detenidos. Su abogado, Ramón Grinhauz, insistió en que “ni siquiera formaba parte del grupo de chat” y que su detención fue “una medida arbitraria para disciplinar la protesta”.

Durante su encierro, Amarilla fue impulsado como candidato por la lista “Por la Vida y los Valores”, liderada por Miguel Núñez. Contra todo pronóstico, obtuvo el 19,12 % de los votos y logró una banca en la Legislatura. Incluso ganó en Posadas, bastión del oficialismo provincial.

Tensión en la nueva Legislatura

La lista logró ubicar a cuatro diputados en total: además de Amarilla, ingresaron Rita Flores, Walter Ríos y Débora Mangone. Sin embargo, estos últimos no responden políticamente al exsuboficial ni a Núñez, y según trascendió, habrían negociado sus lugares con sectores del oficialismo a último momento. “Yo no los quería en la lista, pero no tenía cómo intervenir desde la cárcel”, reconoció Amarilla en diálogo con LN+.

Ríos y Mangone difundieron un comunicado en el que agradecieron “a la Justicia misionera y al gobierno provincial”, lo que profundizó las sospechas sobre un posible alineamiento con la Renovación en la nueva Legislatura. El escrutinio definitivo se cerrará este miércoles, y se estima que el oficialismo conservará entre 20 y 21 bancas, con una oposición fragmentada que podría facilitar futuros “pases” al oficialismo.

Denuncias cruzadas y clima represivo

La situación generó reacciones en el ámbito nacional. El diputado Martín Arjol, de la UCR, celebró la excarcelación: “Fue injustamente detenido por un gobierno que busca asustar a los misioneros que no se someten al régimen de Rovira”. También exigió la liberación de los otros siete policías detenidos por la misma causa.

Por su parte, Amarilla volvió a cargar contra el gobierno provincial: “Nos metieron presos para meter miedo a los demás policías y acallar voces disidentes. Jamás planearía una acción violenta por un reclamo salarial”.

La excarcelación ocurre en medio de un clima de alta tensión institucional y evidencia la profunda crisis de representación que atraviesa Misiones. Amarilla, ahora en libertad, prometió continuar su militancia política y aseguró que “esto recién empieza”.