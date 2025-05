Con la caída del proyecto de ficha limpia, el exsuboficial Ramón Amarilla no pierde su candidatura ni la campaña en la cárcel en Misiones

El Tribunal Electoral de Misiones confirmó que Ramón Amarilla, expolicía y exvocero de la fuerza de seguridad provincial, podrá competir en las elecciones legislativas del próximo 8 de junio, a pesar de encontrarse detenido. Será el primer candidato en la lista del espacio “Por la Vida y los Valores”, un partido de perfil conservador que busca ganar terreno en un escenario dominado hace años por el oficialismo local.

Amarilla está alojado en la Unidad Penitenciaria VIII de Cerro Azul, con prisión preventiva por una causa de sedición, vinculada a las protestas que el personal policial y penitenciario llevó adelante en 2024 para exigir mejores condiciones laborales y salariales. Su figura se consolidó entonces como uno de los referentes del conflicto, y hoy intenta capitalizar ese reconocimiento desde una celda.

Sin embargo, el fiscal electoral Flavio Marino Morchio intentó impugnar la candidatura, al considerar que Amarilla no podía integrar el padrón por estar detenido. Explicó que los artículos 43 de la Ley Orgánica de los Partidos Políticos y 3 de la Ley Electoral excluyen a las personas privadas de libertad por orden judicial, estén condenadas o no; pero el reclamo no fue admitido y el exsuboficial quedó habilitado para competir.

El espacio "Por la Vida y los Valores" presenta su tercer plan para la provincia

La próxima elección definirá la renovación de 20 bancas en la Cámara de Representantes, lo que representa la mitad del cuerpo legislativo. Así, el Frente Renovador de la Concordia arriesga 12 de esos escaños, mientras que las demás bancadas corresponden a la UCR, el PRO y el Partido Agrario y Social.

Al registrarse 12 listas oficiales para competir, el mapa político provincial aparece cada vez más fragmentado, y entre los espacios en competencia se encuentra “Por la Vida y los Valores”, que participa por tercera vez en elecciones locales. Si bien no está formalmente alineado con ningún frente nacional, sus propuestas coinciden con los postulados del presidente Javier Milei, y uno de sus referentes más visibles es el legislador provincial Miguel Núñez, surgido de una escisión del PRO.

Frente a este panorama, Amarilla se presenta como el candidato que canaliza el malestar popular, asegurando que su postulación representa el “voto bronca” de quienes están “hartos” del control del oficialismo misionero y de la persecución política. Sus aliados aseguran que su detención no es más que una represalia por haber enfrentado al poder durante la protesta de las fuerzas de seguridad.

El reclamo masivo contra el gobierno de Hugo Passalacqua

Ramón Amarilla está detenido desde septiembre pasado, acusado por los delitos de sedición, conspiración, coacción e incendio en concurso real. La causa judicial investiga la supuesta planificación de una nueva revuelta policial ocurrida en mayo de ese año, un hecho que generó gran impacto en la provincia de Misiones.

Vocero policial de Misiones negó autoacuartelamiento: "Esto no se resuelve con palos, se resuelve con diálogos"

El juez Fernando Verón, del Juzgado de Instrucción N°3 de Posadas, dictó su prisión preventiva mientras continúa la investigación. Durante su encierro, Amarilla protagonizó una huelga de hambre que duró cuatro días y que obligó a su traslado y atención médica en el hospital Samic de Alem.

A pesar de estar privado de su libertad, Amarilla confirmó que seguirá participando en las elecciones provinciales como cabeza de lista por el partido "Por la Vida y los Valores". Sin embargo, aún no está claro cómo su fuerza política organizará lo que resta de la campaña electoral sin su presencia activa en el terreno.

mvs