Liberaron más de 12 millones de vacunas que estaban retenidas en la aduana

Un total de 12.400.000 dosis de vacunas que se encontraban embargadas en la Aduana del Aeropuerto Internacional de Ezeiza fueron liberadas al aplicarse la Ley de Emergencia Sanitaria, que permitió que se las eximiera del pago de 11 millones de dólares por impuestos a la importación.

El ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, presenció hoy el operativo por el que comenzaron a liberarse las vacunas, que pertenecen al Calendario Nacional de Inmunizaciones.

Las unidades permanecían embargadas en la Aduana del Aeropuerto Internacional de Ezeiza y la Ley de Emergencia Sanitaria permitió que se las eximiera del pago de 11.000.000 de dólares por impuestos a la importación.

"Hoy liberamos para uso de los argentinos un 10 por ciento de las vacunas que estaban vergonzosamente retenidas desde hace meses. Solo un Estado indiferente puede que haber permitido que esto suceda. Además causaron más daño porque hay que abonar el costo de intereses retrasados dentro de los 30 días", indicó el funcionario durante el operativo en que fueron liberados 4 de los 49 embarques.

Y consideró que era algo "estúpido" porque "era el Estado vs. el Estado: Se tenía que pagar un impuesto para salir de la aduana y por eso no estaban disponibles para la gente. No se pagaba. Se pagaba una gran suma y no ese pago menor. Era una tasa que cobraba el Estado. No se tenía el bien disponible por un pago menor, ahora liberamos ese pago".

"Estamos retirando el primer envío de 12.400.000 dosis de distintas vacunas que habían llegado desde junio hasta ahora y que no se habían retirado. Eso se solucionó con nuestra voluntad política y además con la inclusión en la emergencia social, económica y sanitaria de manera tal de no pagar los aranceles y las tasas en la Aduana", detalló.

Explicó que se trata de "una inversión de 83 millones de dólares que el Estado había pagado, pero faltaban pagar los impuestos y tasas para retirar las vacunas".

Son 49 embarques con unidades pertenecientes al Calendario Nacional de Vacunación que serán distribuidas en los próximos 15 días para cubrir el stock del primer trimestre.

Consultado por el brote de sarampión que afecta a la Argentina, el ministro dijo que se trabaja "intensamente, no sólo con la vacuna contra el sarampión que estamos sacando ahora de Aduana y que son alrededor de dos millones de dosis, sino que ya hemos solicitado la compra de 7 millones más para generar las acciones necesarias a fin de controlar el brote".

"Estamos haciendo acciones en cuatro distritos del conurbano y en la capital, que son los lugares donde tuvimos más casos de sarampión, y luego extenderemos a todo el país", precisó.

Con respecto al dengue, el ministro anunció que la próxima semana se reunirá con los gobernadores de Misiones y otras provincias del norte argentino donde hay mayor riego epidémico, y también con su par de Paraguay para coordinar acciones conjuntas.

Carla Vizzotti, quien asumió este jueves como secretaria de Acceso a la Salud de la Nación, acompañó al ministro, y aseguró que "están confirmados 97 casos de sarampión en la ciudad de Buenos Aires y las regiones 5, 6, 7 y 12 de provincia de Buenos Aires".

"Si no se controla el brote, en los próximos 12 meses Argentina va a tener sarampión endémico", advirtió en diálogo con la prensa la funcionaria.

Participaron de la visita a la Aduana el subsecretario de Estrategia Sanitaria del ministerio de Salud, Alejandro Costa, y el gerente general de CTA, Alexander Boot.

La Ley de Emergencia Económica, denominada de solidaridad social y reactivación productiva, fue aprobada por el Senado el 21 de diciembre pasado y declara once emergencias en diferentes materias y áreas, que van desde la social hasta la sanitaria, las que regirán hasta el 31 de diciembre del año próximo.

