LLA se prepara para el primer golpe legislativo contra el diputado

Un amplio arco opositor volverá a traerle dolores de cabeza al oficialismo en la Cámara de Diputados el próximo miércoles, en una sesión extraordinaria que fue convocada el viernes pasado y en la que figura como uno de los temas centrales el desplazamiento de José Luis Espert al frente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

Se trata de un proyecto de resolución cuya autora es Victoria Tolosa Paz, y fue presentado antes del escándalo que reveló PERFIL sobre el financiamiento narco al candidato libertario en la provincia de Buenos Aires. La voluntad de removerlo estaba vinculada a la demora y dilación que Espert le imprimía a una comisión clave.

El proyecto no cuenta con dictamen, es por ello que la oposición emplazará a las comisiones de Asuntos Constitucionales y Peticiones, Poderes y Reglamento, para tratar el proyecto de resolución. Para ello solo se requiere mayoría. Caso contrario, necesitará dos tercios para habilitar su tratamiento. Un número difícil de alcanzar.

La iniciativa que impulsa una parte importante del arco opositor busca asestar a La Libertad Avanza un primer golpe legislativo en relación con el polémico diputado, que tiene por delante la tarea de conducir el debate por el presupuesto 2026.

Los primeros coletazos del escándalo que desató la existencia de una transferencia por US$ 200 mil se vieron reflejados en la última reunión de la comisión, en la que la gran mayoría de los diputados le reclamó a Espert que diera un paso al costado.

Pero otra consecuencia importante de la constatación de los vínculos entre Espert y el polémico Fred Machado es que diputados de Unión por la Patria y Coherencia (el nuevo bloque surgido de la escisión libertaria) presentaron un proyecto para, directamente, expulsar al diputado de la Cámara baja, por “inhabilidad moral”.

En el PRO, el principal socio de los libertarios, no esconden el malestar por la decisión de sostener a Espert al frente de la candidatura; sin embargo, sostienen que el mensaje que dio Mauricio Macri tras el encuentro con Javier Milei sirvió como un galvanizador interno.

A los problemas que Espert le genera al oficialismo se suma un proyecto de ley clave que cuenta con media sanción del Senado: el que modifica los mecanismos de regulación de los DNU y que podrían dañar seriamente una herramienta a la que Milei recurrió sistemáticamente en el primer tramo del mandato.