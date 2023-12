Lorenzetti le pidió al titular de la Corte que desplace a su vocero

El Ministro de la Corte, Ricardo Lorenzetti le pidió a su par y titular del Máximo Tribunal, Horacio Rosatti desplazar a su vocero Silvio Robles por “graves faltas éticas”, de las que sostiene, deben ser investigadas.

El pedido fue a través de una extensa carta de hace pocos días, donde Lorenzetti le expone a su colega las razones por las que entiende que Robles no debe continuar más en su cargo. En ese sentido, le sugirió correrlo a otro ámbito diferente al de la Corte Suprema de Justicia “siguiendo los precedentes firmados por este tribunal recientemente”.

Si bien Lorenzetti no acusa directamente a Robles, los puntos que expone en el pedido revisten gravedad. En su escrito el Magistrado enumeró una serie irregularidades en el proceder del Director General de la vocalía de Rosatti de las que apuntan a ser violaciones éticas.

Para Lorenzetti, Robles habría transmitido información interna de la Corte en las causas por la quita de fondos coparticipables de la Nación a la Ciudad y por el conflicto en la composición del Consejo de la Magistratura. Para ello tomó como contexto diversas publicaciones en medios y redes sociales que así lo señalan al tiempo que se preguntó “¿Qué puede pensar una persona que ve publicada una noticia de que un funcionario de la Corte asesora a una de las partes del proceso?”.

Ricardo Lorenzetti y Horacio Rosatti.

En esa línea, le reclamó que ambos expedientes que involucran a Robles fueron paralizados durante todo un año “usando las facultades que tiene el presidente de enviar las causas al acuerdo”.

En otro punto y sin mencionarlo, le adjudica la posible comisión de tráfico de influencias, “también se ha mencionado que habría logrado favores para miembros de su familia por medio de instituciones que tenían interés en casos tramitados por esta Corte”, señaló Lorenzetti.

Lo anterior se agrava aún más, puesto a que el supremo señala que Robles habría hablado “en representación de tres ministros a los que despectivamente se refiere como “el tridente” o “los tres mosqueteros”.

En la misma carta, Lorenzetti le señala a Rosatti que si bien respetó su decisión de frenar todo tipo de decisiones hasta que culmine el juicio político impulsado por el actual Gobierno o el proceso electoral, e incluso la situación de su Secretario (de la que textualmente no señaló) que presuntamente lo involucra con el ex ministro Ministro de Seguridad porteño, Marcelo D’Alessandro, no entendía que ello significara ocultar a la espera que el paso del tiempo haga olvidar “porque la sociedad no olvida; siempre reclama”.

“Se debe avanzar hasta terminar de una vez por todas de lo que ha sido denominado sótanos de la democracia” dijo el Ministro de la Corte mencionando el término empleado por el Presidente Alberto Fernández durante la apertura del período de sesiones ordinarias del Congreso de la Nación de este año del que dijo pondría fin.

Lorenzetti concluye el planteo solicitando el traslado del Secretario de Horacio Rosatti, la presentación de su descargo en razón de lo señalado y el inicio de un sumario administrativo con observadores, no sin antes señalar que lo de Robles es un hecho inédito en la historia de la Corte y que el accionar que le endilga genera un enorme daño a la imagen y credibilidad de ese tribunal.