Los audios de Spagnuolo: todos contra todos

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, respaldó públicamente la hipótesis de que existió una filtración intencionada de audios en el caso de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), al compartir en sus redes sociales un video clave.

El audiovisual corresponde a una entrevista en la que Gisela Robles, expareja y socia del abogado Franco Bindi, afirmó con certeza que “él estuvo involucrado en esas grabaciones”.

Francos intensificó la controversia al señalar posibles vínculos de Bindi con la SIDE y el chavismo, y se preguntó implícitamente sobre las implicancias de esta información: ¿Y ahora?”.

De esta manera, el funcionario apoyó la teoría de la filtración y vinculó a uno de los implicados con servicios de inteligencia y el gobierno de Venezuela, dejando abierta la cuestión sobre los motivos detrás de la presunta divulgación de los audios.

En este sentido también viene siendo señalada la diputada Marcela Pagano por su actual relación con Bindi. En medio de la disputa por los fondos para discapacidad que se dio en el Congreso, la legisladora abandonó el bloque de La Libertad Avanza y conformó un nuevo espacio llamado Coherencia.

La legisladora viene señalando al propio entorno presidencial como parte de la divulgación de los audios, ya que las internas llegan a niveles inesperados para apenas un año y medio de gobierno. Y ayer lanzó una fuerte embestida contra el periodista Pedro Paulin, en el marco de las repercusiones por el escándalo de los audios del extitular de Andis, Diego Spagnuolo. Pagano acusó directamente al comunicador: “A vos te rajaron por vago y por mitómano del diario Clarín”.

En su mensaje, Pagano aseguró que Paulin está siendo “usado” por (Daniel) Santoro para una “riña personal” y afirmó que el objetivo final de la publicación es “porque están operando contra Santiago Caputo”. Según supo Noticias Argentinas, la diputada cerró su ataque calificando al periodista como “una hormiga utilizada por gente gagá”.

El contraataque de Pagano se produce en tándem con su pareja, el abogado Franco Bindi, quien también apuntó contra el periodista (“un vago”) y negó las acusaciones de su exsocia, Gisella Robles, comparándola con la serie Bebé Reno: “Actúa como una psicópata (...) Jamás fue mi pareja”.

El estallido de Pagano y Bindi responde a un informe de Clarín basado en declaraciones de Robles, quien lo implicó directamente en el “Watergate” libertario y también denunció que tras la victoria de Javier Milei, Bindi le aseguró que serían “seis meses nada más, después asume Victoria Villarruel”. La denuncia también vincula a Bindi con agentes de la SIDE, Hugo Moyano, Leopoldo Moreau y el chavismo.