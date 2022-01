Los gobernadores radicales le prometieron a Alberto Fernández que enviarán representantes a la Rosada

Finalmente, los gobernadores radicales enviarán representantes a la reunión convocada por el Presidente para conocer los avances de la negociación con el Fondo Monetario Internacional. Los jefes territoriales de Juntos por el Cambio se habían negado a asistir y no lo harán, pero el propio Alberto Fernández levantó el teléfono y consiguió que mañana miércoles asistan a la Casa Rosada enviados de sus gobiernos. El único que por ahora no tendrá representantes en el encuentro es Horacio Rodríguez Larreta. Además, acordaron los jefes territoriales radicales le aseguraron que sí participarán de un encuentro con los jefes del bloques.

El Presidente llamó a los gobernadores Gerardo Morales (Jujuy) y Gustavo Valdés (Corrientes). El objetivo era que acepten la invitación de la Casa Rosada para participar de una reunión en la que el ministro de Economía, Martín Guzmán, dará detalles del acuerdo con el FMI. Horas antes, Juntos por el Cambio había rechazado asistir.

Los jefes provinciales no aceptaron ir por lo que no serán parte de la foto y le explicaron que se encuentran aislados por ser contacto estrechos de coronavirus. Sin embargo, le aseguraron que finalmente enviarán representantes. El gobernador de Mendoza, Rodolfo Suárez, también prometió que este miércoles estará presente un funcionario de su gobierno.

Horacio Rodríguez Larreta tildó de "reunión política" la convocatoria de Guzmán y pidió ir al Congreso

El gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, ya había anunciado que no podría asistir pero que iría el vicegobernador. El único opositor que por ahora no anunció que su gobierno estará presente es el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta. Hoy el dirigente porteño dijo que se trataba de “mucho más una reunión política, que una reunión en serio, de trabajo institucional” por lo que aseguró que no asistiría.

El lunes por la noche, al conocer el rechazo opositor, Alberto Fernández decidió modificar la convocatoria. Dejó afuera del encuentro a empresarios y sindicatos para que sólo estén presentes los mandatarios provinciales. El objetivo era despolitizar la reunión que había sido criticada por JxC. Ya durante este martes, Fernández avanzó en conversaciones con los gobernadores y logró que envíen representantes.

La CGT apoya el acuerdo con el FMI pero advierte: "No puede haber ajuste para los trabajadores"

Además, el Presidente acordó con Morales y Valdés un encuentro con los legisladores de la oposición. "Los seis bloques más importantes", explicaron desde el Ejecutivo. Hoy Juntos por el Cambio tiene 10 bloques. La fecha podría ser después del 15 de enero para que puedan estar presenten todos, incluso los gobernadores radicales que ahora parecen estar dispuestos a escuchar a Guzmán. El presidente suele hablar de una “oposición responsable” y otra que “pone palos en la rueda”. Entre los primeros, están los gobernadores radicales a los que planea tener de aliados circunstanciales en casos como el acuerdo con el FMI, tal como lo tuvo con la firma del Consenso Fiscal.

Por la mañana, la portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, afirmó que "lo más razonable es que mañana los gobernadores de todas las provincias estén en este marco institucional al cual han sido convocados, ya que tantas veces hablan del diálogo y consenso y de la necesidad de tratar entre todos los temas de Estado".

RA/JFG