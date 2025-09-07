Los libertarios se juntarán en Gonnet y esperarán a Milei

El búnker de La Libertad Avanza tiene sede, horario de apertura y la incógnita sobre si Javier Milei estará o no presente. Las miradas también estarán concentradas en si habrá asistencia de los integrantes de Las Fuerzas del Cielo, quienes chocaron de frente contra el jefe de Gabinete, Guillermo Francos.

Fuentes oficiales machacaron con que el Presidente decidirá a último momento si pasará por el salón Vonharv que está ubicado en la localidad de Gonnet, a kilómetros de la ciudad de La Plata, lugar establecido para aguardar los resultados. Su jornada de domingo, tras el viaje que emprendió a Estados Unidos para reunirse con empresarios, estará concentrada en Olivos.

En LLA especulan con la agenda del economista. Si el resultado en las ocho secciones electorales en la que se libran los comicios es positivo o muy parejo, el jefe de Estado aparecerá en el salón que también fue sede del congreso partidario bonaerense. En cambio, si las urnas arrojan un mal trago para la fuerza violeta, Milei no querrá ser la cara de la derrota. Karina Milei, la presidenta del partido nacional, no ofrece las dudas de su hermano y su entorno confirma que estará acompañando a los candidatos sea cual sea la performance.

Queda otro interrogante por saldar: si los miembros de Las Fuerzas del Cielo, la agrupación militante que se mueve bajo la figura de Santiago Caputo, realizarán acto de presencia en el lugar. Se encuentran en medio de un fuego cruzado con el ministro coordinador que se desató a raíz de las críticas de Francos a un posteo en X del Gordo Dan. Por el momento, al igual que sucedió en el congreso partidario, no piensan figurar.

En las nóminas que están en juego en la elección quedaron prácticamente marginados y ofuscados por el cierre de listas. Solo Nahuel Sotelo, el secretario de Culto y Civilización de la Nación, quedó como único representante de relevancia de la organización en las boletas, ocupando el quinto lugar de la lista de la tercera sección electoral. En relación al evento, trascendieron algunos detalles. Los postulantes y miembros de la fuerza libertaria arribarán al lugar por la tarde, aproximadamente a las 18, y se espera una foto conjunta, una vez que lleguen los primeros resultados, con las cabezas de las ocho boletas, Diego Valenzuela, Natalia Blanco, Maximiliano Bondarenko, Gonzalo Cabezas, Guillermo Montenegro, Oscar Liberman, Alejandro Speroni y Francisco Adorni.