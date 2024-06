Desde su ingreso al mundo mediático, Javier Milei siempre se manifestó en contra de la intervención estatal, como la subvención de los servicios, algo que comenzó a recortar desde que asumió como presidente. Sin embargo, una investigación periodística reveló que el Estado argentino entregó millones de dólares en subsidios a las empresas de colectivos de su padre, Norberto Milei, durante el gobierno kirchnerista.

"Entoces, ¿qué hice? Me fui a papá... a Adam Smith, no a vos. ¡Vos y tus negocios, ¿qué hacés?!”, dijo con ironía Milei durante el acto que protagonizó en el Luna Park. De esta manera, aclaró que se refería al economista "padre del liberalismo" y no a su progenitor, quien estaba sentado en primera fila.

Norberto Horacio Milei, de 81 años, es un empresario del sector del transporte de pasajeros, que vendió sus acciones hace más de diez años. Inició su vida laboral como chofer de colectivos y en la década del setenta pudo comprar su propio vehículo. Con el tiempo, llegó a ser presidente y accionista de las compañías Rocaraza SA y Teniente General Roca SA.

En ese sentido, se conoció que "Beto" Milei, tal como se lo conoce en esta actividad, recibió al menos unos 33 millones de dólares por parte del Estado entre 2005 y 2007, durante el mandato de Néstor Kirchner. Así se desprende de la investigación que hicieron los medios DiarioAr y La Nación, coordinada por el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP).

Según se indicó, las compañías de Milei padre figuran en cientos de planillas que la Secretaría de Transporte, que en ese momento estaba a cargo de Ricardo Jaime, publicaba en su página web con el monto detallado de ayudas estatales, en el marco de las dificultades económicas que atravesaba el país en ese momento, tras la crisis de 2001.

Los subsidios al transporte comenzaron durante la presidencia de Eduardo Duhalde, tras la turbulenta salida de Fernando De La Rúa y la sucesión de varios presidentes en pocos días. Pero llegaron "a otra dimensión de la mano de Néstor Kirchner", sostiene el informe.

En esa línea, se cuenta que Teniente General Roca se abrió a concurso de acreedores en 2002 en el fuero comercial de la Justicia porteña. En 2005, ya firmaba el acuerdo para pagar su deuda mientras recibía millones en ayudas estatales. Además, las compañías consignaron en sus balances que habrían recibido subsidios por montos menores a los informados por el área que conducía Jaime.

En los documentos consta que las empresas que presidía el padre del fundador de La Libertad Avanza llegaron a tener en ese momento una flota de 115 unidades, y operaban las líneas de colectivo 21, 31, 108 y 146.

De los 33 millones de dólares que recibieron, las compañías en cuestión declararon 10 millones, y no se conoce el destino del resto de ese dinero, mencionaron las fuentes periodísticas. La investigación dice que se le pidió al Ministerio de Transporte la información completa del dinero que le brindó a estas empresas entre 2002 y 2014, pero no se obtuvo respuesta.

En un acta de asamblea de octubre de 2006 que figura en el Boletín Oficial, en la Teniente General Roca SA figura Norberto Milei como su presidente. En otra acta de 2008, ya aparece otro directorio distinto, porque el padre del actual Presidente de la Nación vendió sus acciones al grupo Dota.

En el documento se afirma que Norberto Milei se convirtió en empresario inmobiliario y agrícola después de vender las empresas. También resalta que, una vez retirado, ayudó a sus hijos económicamente. En ese sentido, expandió sus negocios con inversiones en Estados Unidos.

En el caso de Karina Milei, recibió un departamento de 150 metros cuadrados ubicado en el partido de Vicente López, en la zona norte de Buenos Aires, como adelanto de herencia, según figura en la declaración jurada de la actual Secretaria General de la Presidencia.

Por su parte, Milei accedió a una Ford Ecosport 2.0 negra, modelo 2005, con dinero de su padre. Más tarde la vendió y compró una coupé Peugeot RCZ, sumándole dinero adicional propio. En su declaración a la Oficina Anticorrupción dice que la adquirió en 2013 con “fondos propios”, finaliza el informe.

