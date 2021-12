Los números que espera el Gobierno para avanzar con el fin de la doble indemnización y la prohibición de despidos

En las próximas horas el Gobierno comenzará a definir de qué manera deja atrás los decretos de doble indemnización y prohibición de despidos. El nivel de gradualismo tendrá que ver con los números que arroje el martes el INDEC, día que se dará a conocer las mediciones del mercado laboral.

El ministro de Trabajo, Claudio Moroni, adelantó semanas atrás que "como se está normalizando la situación porque la Argentina está creciendo es altamente probable que esas medidas terminen a fin de año y no sean prorrogadas". Se trata de dos decretos: el primero dispuso la prohibición de los “despidos sin justa causa y por las causales de falta o disminución de trabajo y fuerza mayor” y se implementó el 31 de marzo de 2020 junto al aislamiento social, preventivo y obligatorio.

En un principio el gobierno evaluó habilitar algunas causantes de despidos y prorrogar una vez más el decreto pero por estas horas en la cartera de Trabajo no creen que sea necesario aplicar el gradualismo para esta norma. La evaluación tiene que ver con que los números de empleo están en recuperación y hoy no tienen en la lista empresas que pretendan despedir trabajadores.

“Lo que sí algunos empresarios plantean es que hay trabajadores que no retornaron a sus lugares de trabajo en dos años y algunas situaciones aisladas que no dan para más. Ya en 2019 la tasa de empleo era baja y se trabajaba con el mínimo personal posible. No vemos que haya grandes empresas que tengan plantas de cientos de trabajadores que estén esperando despedir”, explican desde el ministerio de Trabajo.

Para lo que sí se está pensando una salida escalonada es para el DNU de la doble indemnización. En la prórroga de enero ya se buscó un escape progresivo cuando se le puso un tope de $500.000 para el recargo.

¿De qué dependerá ahora? De los números que el martes dará a conocer el INDEC. Ese día se conocerá la tasa de actividad con la que se mide la población económicamente activa. Los datos de empleo y desocupación serán la clave para terminar de definir el fin de este DNU.

Con estos números que el Gobierno espera que marquen un crecimiento del empleo, Moroni se sentará con el Presidente, Alberto Fernández para delinear los números. También participará de la decisión el ministro de Economía, Martín Guzmán. Bajar ese tope es uno de los caminos que podría tomarse.

En el gobierno aseguran que el cambio de política de protección del empleo no generará rispideces con los gremios. Para ello, deberán garantizar que los trabajadores de menores salarios continúen protegidos. Desde la Casa Rosada adelantan que la salida de estas medidas no alterará los índices que marcan una recuperación económica. De todos modos, desde el ministerio de Trabajo aclaran que estas medidas que el gobierno siempre pensó como transitorias podrían volverse a tomar en caso de que el coronavirus avance en nuestro país y haya que ir hacia un nuevo cierre de la economía, escenario que hoy resulta lejano.