Los trabajadores del Hospital Garrahan harán un nuevo paro por 24 horas con movilización

En asamblea, los trabajadores del Hospital Garrahan decidieron hacer un nuevo paro pidiendo la sanción, de manera “urgente”, de la emergencia pediátrica, solicitar un “aumento salarial inmediato”, organizar una marcha a la sede de la obra social “Unión Personal” para protestar por los copagos extra para los afiliados que se implementó desde el 1 de este mes, y participar, el próximo sábado 16 de agosto, del ‘Plenario Nacional de Sindicatos combativos, movimientos piqueteros y agrupamientos de jubilados’.

El paro será de 24 horas y comenzará este miércoles 13 de agosto, a las 7 horas; la movilización será tres horas y media después, a las 10.30, y se dirigirá a la sede central de Unión Personal, ubicada en Tucumán 949.

Alejandro Lipcovich, secretario general de la Junta Interna de ATE, expresó: “Venimos de hacer una importante movilización en el marco de la media sanción de la Ley de Emergencia Pediátrica, que dispone aumentos del presupuesto y salariales. Sin embargo, los tiempos legislativos no se corresponden con las necesidades urgentes del Garrahan. Todavía no hay fecha para su tratamiento en el Senado”.

Crisis del Garrahan: "Si no obtenemos respuesta del Gobierno, tendremos que ir a la propia casa del presidente"

El referente sindical recordó que el presidente Javier Milei “anunció que prefiere morir antes que sumar recursos al Garrahan o las jubilaciones y por eso es imperioso reforzar el plan de lucha. Necesitamos un aumento salarial ya”.

Y luego denunció que “la rebaja salarial sufrida se multiplica con los nuevos ‘copagos’ que implementó la obra social de los estatales, Unión Personal. Desde el 1 de agosto empezaron cobros extra que obstaculizan el derecho a la salud, porque al descuento por ley le sumaron precio para a cualquier cosa, desde una consulta hasta una placa, pasando por un laboratorio. La situación es desesperante: hay muchos compañeros y compañeras suspendiendo prácticas programadas por falta de recursos para afrontarlas”.

Myriam Bregman se encontrará con trabajadores del Garrahan y estudiantes

Para este jueves 14 de agosto, desde las 19 horas, trabajadores y estudiantes de salud tendrán una reunión con Myriam Bregman, en la Casa Cultural Socialista Rebelión, en Av. San Juan 1836.

La convocatoria de Myriam Bregman

Además de empleados del Garrahan, participarán del evento trabajadores de hospitales municipales y estudiantes universitarios. La idea del encuentro es debatir cómo organizarse y seguir tras la movilización del pasado 17 de julio.

