Luana Volnovich denunció este martes 30 de agosto maltratos que atribuyó al uso excesivo de la fuerza por parte de la Policía de la Ciudad en el marco de la movilización en Recoleta realizada este fin de semana con motivo del respaldo a la vicepresidenta Cristina Kirchner. La directora de PAMI se refirió a episodios de violencia por parte de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires: "Me agarraron entre varios varones, de los pelos".

“No se ve en las imágenes. Yo me enfrenté con dos policías, uno varón y una mujer. Ella me decía 'mogólica, te voy a meter presa'”, advirtió Volnovich en diálogo con radio AM 750.

“Esa es la formación que tienen los efectivos de la Policía de la Ciudad. Utilizando la palabra 'mogólico' como un insulto y descolocada totalmente de su rol institucional", explicó la máxima autoridad de PAMI.

El pico de tensión se desató tras la colocación del vallado alrededor del departamento de la vicepresidenta, una decisión que el gobierno porteño justificó tras alegar que "los vecinos necesitan vivir en tranquilidad”.

En ese sentido, Volnovich aludió a las agresiones recibidas por Máximo Kirchner, quien durante el operativo forcejeó con la Policía cuando intentaba cruzar las vallas.

Incidentes entre la Policía y los manifestantes - FOTO: AFP

“La agresión fue en un contexto en el que la vicepresidenta se encontraba con su casa sitiada. Nadie podía ingresar ni salir”, explicó la funcionaria del Frente de Todos.

“En un momento determinado, en el marco de la represión, empezamos a pedir que nos dejen pasar el cordón policial. Pasamos el primero. Después, cuando nos encontramos con el segundo, es cuando se empezó a ver una violencia bastante fuerte. Nos empezaron a golpear. Yo ahí salí a defender a un compañero y me empezaron a dar a mí”, denunció.

Por otra parte, Volnovich destacó que el episodio podría haberle ocurrido a cualquier otra ciudadana: “Así como me pasó a mí, le debe haber pasado a otras tantas mujeres. A mí me agarraron entre varios varones, de los pelos, y me llevaron, de los pelos, adelante del cordón donde ellos querían que estuviéramos”.

Disturbios en Recoleta - FOTO: AFP

Protocolo de género "no aplicado"

Si bien existe, según advirtió la titular de PAMI, un protocolo que establece que las mujeres no pueden ser detenidas, “eso no sucedió. La única mujer que estuvo ahí me dijo lo que me dijo. Con lo cual se hizo todo mal”.

Por último, Volnovich contrapuso el accionar violento de la Policía y la actitud pacífica, según su óptica, de los manifestantes: “No había clima de violencia cuando llegué. Todos íbamos a nuestras actividades chiquitas que se hacían en la Ciudad. Hacíamos actividades con alegría. Pero terminamos yendo ahí cuando nos enteramos del vallado. Y era un clima de gente que estaba acompañando. Había familias, niños, gente grande. No era un clima denso”.

