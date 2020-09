Luis Brandoni participó de la vigilia en Tribunales: "Escuché pocos elogios a la gente"

Luis Brandoni participó de este lunes 28 de septiembre por la noche de la protesta en Tribunales para respaldar a los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli. Tras la protesta, el actor desmintió que exista una intención de "presionar" a los integrantes de la Corte Suprema, quienes deberán resolver sus traslados. Además, insistió en que existe una "exigencia" de Cristina Kirchner detrás de este proceso, ya que "no quiere ser castigada" por la Justicia por las causas de corrupción.

Según Brandoni, las manifestaciones que se realizaron "de Vicentin para acá" han sido "ejemplares, en referencia al cumplimiento del distanciamiento social, utilizaron tapabocas y la ausencia de violencia. En ese sentido, recriminó que escuchó "muy pocos elogios para la gente".

Consultado por el fallo de la Corte Suprema —que este martes 29 de septiembre decidirá si acepta o no el per saltum planteado por Bruglia y Bertuzzi— el actor resaltó que "acá lo que se está jugando es la exigencia impiadosa de la vicepresidente de no ser castigada por la Justicia con todos los cargos que tiene. Eso no se puede disimular más".

En diálogo con Solo una vuelta más, ciclo que se emite por TN, Brandoni reconoció que "no es recomendable" ni "ejemplar" la protesta que se realizó en la puerta de la casa del integrante de la Corte Suprema Ricardo Lorenzetti, situación que fue repudiada por Alberto Fernández, Mauricio Macri y referentes de los espacios que representan ambos.

Sin embargo, aclaró que "este tipo de manifestaciones hay que tenerlas en cuenta porque no creo que esto sea presionar pero tampoco creo que el resultado sea inocuo. Hay cosas que la gente no tolera más".

La vigilia en Tribunales se realizó tras la decisión del presidente de la Corte Suprema, Carlos Rosenkrantz, de convocar a un "acuerdo extraordinario" para este martes, para tratar los recursos presentados por los magistrados con sus traslados revocados Bertuzzi, Bruglia y Castelli.

Los tres jueces tienen radicados en la Corte recursos extraordinarios que buscan retrotraer la suspensión de sus traslados, decidida por el Senado en base a que estos magistrados no obtuvieron el acuerdo que marca la Constitución para avalar las designaciones de jueces federales. Estos jueces también plantearon amparos ante el fuero Contencioso Administrativo Federal que fueron rechazados en primera instancia y ahora se encuentran para definirse en segunda instancia.

