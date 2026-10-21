Luis Caputo confirmó la reparación de más de 1.000 kilómetros de rutas nacionales

El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció la reparación de más de 1.000 kilómetros de ruta, bajo el programa de privatización vial Red Federal de Concesiones (RFC), entre las que destacan la RN 5, 12, 14, 174 y del Mercosur, entre otros corredores viales.

Rutas nacionales

Según la información oficial, se dieron por concluidos los trabajos de recuperación ejecutados por la empresa Corredor Vial 5 S.A.U. en el denominado Tramo Pampa, el cual comprende las rutas nacionales 5 y 35, atravesando las provincias de Buenos Aires y La Pampa. En detalle, se completó la restauración de 546,65 kilómetros en el trayecto comprendido entre Luján y Santa Rosa.

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Las tareas desarrolladas se enfocaron principalmente en optimizar la seguridad vial y las condiciones de transitabilidad. Para ello, se llevaron a cabo labores de bacheo, fresado, sellado de fisuras, reparación y hormigonado de losas, junto con el perfilado y calce de banquinas en diversos puntos de la calzada.

Aunque el plazo estipulado en el contrato de concesión preveía un período de un año para la realización de estas obras, los trabajos se finalizaron en un tiempo récord de tres meses. Al respecto, Luis Caputo, destacó el avance del proyecto en sus redes y afirmó: "El nuevo sistema de concesiones sigue mostrando resultados concretos con el objetivo de transformar la infraestructura vial argentina".

A este tramo finalizado se le adicionan más de 360 kilómetros rehabilitados en las rutas del Mercosur (rutas nacionales 12 y 14) pertenecientes al Tramo Oriental, así como 59 kilómetros sobre la Ruta Nacional 174 y la conexión del Puente Rosario–Victoria dentro del Tramo Conexión.

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El esquema integral de la Red Federal de Concesiones está organizado en tres etapas sucesivas. La Etapa I abarca el Tramo Oriental (rutas nacionales 12, 14, 135, A015 y 117 entre Buenos Aires, Entre Ríos y Corrientes) y el Tramo Conexión (Puente Rosario–Victoria en la RN 174, entre Entre Ríos y Santa Fe).

Por su parte, la Etapa II contempla el Tramo Pampa (rutas nacionales 5 y 35) y el Tramo Sur - Atlántico - Acceso Sur (rutas nacionales 3, 205 y 226, junto a las autopistas Ezeiza-Cañuelas, Riccheri y Jorge Newbery).

Finalmente, la Etapa III incluye los siguientes tramos: Tramo Centro (681 km en las RN 9, 19 y 34 entre Santa Fe y Córdoba); Tramo Mesopotámico (276 km en las RN 12 y 18 en Entre Ríos); Tramo Centro-Norte (536 km en la RN 34 entre Santa Fe y Santiago del Estero); Tramo Noroeste (596 km en las RN 9, 34, 66, 1V66 y A-016 entre Santiago del Estero, Tucumán, Salta y Jujuy); Tramo Litoral (547 km en las RN 12 y 16 entre Corrientes y Chaco); Tramo Noreste (456 km en las RN 12 y 105 entre Corrientes y Misiones); Tramo Chaco-Santa Fe (497 km en la RN 11 entre Santa Fe y Chaco); y el Tramo Cuyo (329 km en la RN 7 en Mendoza).

Red Federal de Concesiones: los consorcios a cargo y las tarifas ofertadas para la privatización vial

Mediante la Resolución 1379/2026 del Ministerio de Economía, el Gobierno nacional avanzó en el proceso de privatización de la infraestructura vial y el traspaso de las trazas operadas por Corredores Viales S.A. hacia el sector privado. La medida otorgó la concesión de ocho tramos estratégicos a diversos consorcios y firmas del sector de la construcción y la ingeniería civil, los cuales asumieron el compromiso de financiar las tareas de mantenimiento, repavimentación y asistencia en ruta bajo la modalidad de obra pública por peaje.

Dentro del mapa de adjudicaciones, el Tramo Centro Norte, que abarca la Ruta Nacional 34 a lo largo de Santa Fe y Santiago del Estero, quedó en manos de la empresa José Cartellone Construcciones Civiles S.A. con una oferta de tarifa base de $2.175 (sin IVA). En tanto, el Tramo Mesopotámico, correspondiente a las rutas nacionales 12 y 18 en Entre Ríos, fue otorgado a la alianza conformada por IEB Construcciones S.A. y Trading MRG S.A.U., tras presentar un valor de $3.564,99 (sin IVA).

Para las provincias del Noroeste (rutas nacionales 9, 34, 66, 1V66 y A-016), la Unión Transitoria de Empresas integrada por Autovía Construcciones y Servicios S.A., Vapeu S.R.L. y Guigivan S.R.L. resultó ganadora con un valor base de $2.285 (sin IVA). Por su parte, la traza del Tramo Litoral (rutas nacionales 12 y 16) fue asignada a JCR S.A. en conjunto con Néstor Julio Guerechet S.A., por un monto de $2.876,04 (sin IVA), mientras que el Tramo Noreste (rutas 12 y 105) recayó sobre la operadora Carlos E. Enríquez S.A. junto a Hormi S.A., fija en $2.950 (sin IVA).

La nómina de concesiones se completa con el Tramo Chaco-Santa Fe sobre la Ruta Nacional 11, adjudicado al consorcio integrado por José Eleuterio Pitón S.A., Rovial S.A. y Obring S.A. con una oferta tarifaria de $3.520 (sin IVA). Finalmente, el Tramo Cuyo, concentrado sobre la Ruta Nacional 7 en Mendoza, quedó bajo la administración de Laugero Construcciones S.A., Green S.A. y Corporación del Sur S.A., con una tarifa propuesta de $3.090,25 (sin IVA).

Este marco contractual a dos décadas establece que el cobro del peaje por parte de las contratistas estará sujeto a la fiscalización de los organismos nacionales y al cumplimiento estricto de las metas operativas de seguridad vial y conservación de las trazas. De esta manera, el traspaso administrativo sienta las bases de un nuevo modelo vial cuya contraprestación técnica ya comenzó a reflejarse en los primeros kilómetros recuperados sobre la red nacional.

MC/DCQ