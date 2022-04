Luis D'Elía acusó a Belliboni de "cobrarle a los pobres": “Salimos afuera y lo arreglamos", lo desafió

Los dirigentes sociales Luis D’Elia y Eduardo Belliboni se cruzaron este lunes 18 de abril con duras acusaciones y pases de factura, en una discusión que terminó con amenazas de una pelea en las afueras del estudio de televisión donde fueron entrevistados.

Eduardo Belliboni, del Polo Obrero, ganó relevancia en las últimas semanas con los acampes piqueteros frente al Ministerio de Desarrollo Social y en los debates televisivos, en los que suele criticar al Gobierno nacional. Luis D'Elía, por su parte, mantiene hoy una distancia de los piquetes, se muestra más alineado con el Ejecutivo nacional y critica a la vicepresidenta Cristina Kirchner, tanto por no visitarlo mientras estuvo preso como por su enfrentamiento con el presidente Alberto Fernández.

Ambos dirigentes, representantes de movimientos a favor de los desfavorecidos, mantuvieron este lunes una fuerte discusión en La Hora del Bolsillo, ciclo conducido por Pablo Duggan en C5N. Hubo chicanas de archivo, acusaciones personales, y casi terminan a los golpes.

El debate entre D'Elía y Belliboni

“Siempre para mirar la vida hay que elegir dónde uno se para. Yo durante el gobierno de Macri fui a la cárcel, mientras que este señor recibió 200 mil planes de Carolina Stanley”, atacó D'Elía en el inicio un ida y vuelta que se mantuvo durante gran parte del programa.

La referencia del dirigente del MILES a la ex ministra de Desarrollo Social de Cambiemos no fue la única. Para D'Elía, el Polo Obrero lleva adelante las protestas actuales "por razones estrictamente partidarias”.

“Ustedes van a la Plaza de Mayo con la plata de la gente. Ustedes les cobran 3 o 4 mil pesos a cada pobre. El Partido Obrero, si quiere hacer política que la haga con la plata del partido, no de la gente. Al que no va le cobran mil pesos de multa. No hablen en nombre de los pobres”, arremetió.

Interna en la UOCRA: las facciones del "Pata" Medina y Tobar se enfrentaron a tiros

A su turno, Belliboni calificó lo dicho por D'Elía como “absolutamente falso” y lo acusó de dejar el barrio "hace mucho tiempo”.

“Nosotros no le cobramos nada a los compañeros, y se lo puede preguntar a cualquiera, es exactamente lo mismo de lo que me acusa la extrema derecha. D’Elia es un hombre que estuvo preso y fue abandonado por el Gobierno, y estaba resentido en una época, ahora parece que no, pero no quiero agarrármela con él”, se defendió el dirigente del PO.

Las chicanas continuaron y Belliboni acusó al titular del FTV de alejarse de los movimientos sociales: "No sabe ni lo que es un comedor”, replicó.

Acampe piquetero en la 9 de Julio.

Belliboni y D'Elía se cruzaron por las muertes de Kosteki y Santillán

La discusión se fue tornando cada vez más personal e incluso retrocedió 20 años, al recordar las muertes de Darío Kosteki y Darío Santillán en la Estación de Trenes de Avellaneda, luego de una represión policial contra movimientos sociales y piqueteros.

“Cuando en la Argentina hubo una crisis durante el gobierno de Duhalde, él se colocó del lado del presidente. Ojo con esto. Vos te colocaste del lado de Duhalde cuando mataron a Kosteki y Santillán”, lapidó Belliboni, ya desalineado por la temperatura que había tomado la pelea.

Elisa Carrió: "Cristina Kirchner quiere que todo termine en desastre para polarizar ella con Milei"

“Si tiene un problema conmigo, salimos afuera y lo arreglamos, no hay drama, porque el nivel de agresión ameritaría que yo me levante y le dé un ‘soplamoco’, porque me está acusando de chorro. Vos sos un traidor que no se movilizó nunca en 20 años”, agregó el titular del Partido Obrero.

Luego de la acusación a D'Elía de pararse al lado del ex presidente Eduardo Duhalde, el dirigentes del MILES respondió sobre Kosteki y Santillán que desde el Polo Obrero “los dejaron tirados y se escondieron”.

“Ustedes son unos cagones, ¿qué te venís a hacer el revolucionario? Cortala, querido. Desestabilizador. ¿Qué clima querés establecer? Hoy hay 7% de desocupación nada más, ¿qué te pasa?”, cerró D’Elia.

GI/ff