Luis Juez: "Cuando el narco entró al barrio es porque los políticos lo consintieron"

Luis Juez, uno de los referentes de Cambiemos que no se calla nada, opinó este viernes sobre la polémica desatada por Axel Kicillof al decir que la gente vende drogas porque no tiene trabajo. "Cuando el narco entró al barrio es porque los dirigentes políticos lo consintieron", dijo el cordobés. "Es descriptiva la relación narcotráfico-política, pero no lo podés describir así y justificarlo", criticó.

Juez, sostiene que "Argentina es un país de mierda" y lo justifica: "En un país donde un tipo que puede ser el gobernador de una provincia más y importante dice que hay droga porque no hay laburo, como si fuera una pyme y justificarlo mediante la pérdida del laburo". "¿Por qué está mal que yo diga que este es un país de mierda, si nosotros somos el país más desmemoriado del mundo?" se pregunta.

Entrevistado por Luis Novaresio en el canal A24, Juez criticó no sólo al candidato a gobernador bonaerense, sino a toda la plana kirchnerista: "Nunca admitieron una crítica, y no hay ninguna autocrítica". "¿Cómo podés aprender si no reconocés tus errores?", se pregunta el presidente del Frente Cívico de Córdoba.

Refiriéndose a la expresidenta Cristina Kirchner, dijo que "una mujer que tiene una devoción por el poder y una soberbia que la obnubila, es inteligente y astuta". "Ella es la clara expresión del ejercicio de poder que viene con una voluntad de revancha increíble. Si ganan, los tipos van a plantear un indulto generalizado", aseguró.

Achachó el regreso del kirchnerismo directamente al gobierno de Mauricio Macri: "Cuando tenés una sola política, que es asustar a la gente con el monstruo y él se maquilla y se esconde, ¿con qué asustas?" "Tenemos claro que Cristina Kirchner tiene un protagonismo que Alberto todo día quiere bajar, pero ella no es de tener injerencia cero en nada. CFK fue inteligente y eso nos descolocó; pero no puede ser que los únicos aciertos del kirchnerismo fueron las cagadas nuestras", se lamentó.

Mirá el video: