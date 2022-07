Luis Juez: "¿Quién va a proscribir a Cristina? Ojalá sea candidata así la cagamos a votos"

El senador nacional Luis Juez salió a cruzar a distintos sectores cercanos al kirchnerismos después de que manifestaran que el objetivo de la Corte Suprema es "proscribir a Cristina Fernández de Kirchner" para las elecciones de 2023, a través del Lawfare. "Quiero que sea candidata así la cagamos a votos", expresó el dirigente cordobés.

"Si Cristina volvía a ser parte del poder iba a ser con la intención de resolver sus cuestiones judiciales. Creo que ha sido muy coherente porque jamás la vi empatizar con otras cuestiones", sostuvo el legislador en diálogo con Cristina Pérez para el programa Cristina Sin Vueltas (Radio Rivadavia).

Graciana Peñafort: "La condena ya está escrita, buscan proscribir a Cristina"

"Ella sabe que más que esto no puede avanzar. Las causas son complejas señora: usted no se puede enriquecer de un día para el otro", agregó Juez. Al mismo tiempo cuestionó la idea de "proscribir" a la vicepresidenta de cara a los próximos comicios, como habían manifestado el ex juez Eugenio Zaffaroni y el ministro de Justicia, Martín Soria, entre otros dirigentes.

"¿Quien va a proscribir a Cristina?", lanzó. "A mí me encantaría que sea candidata así la cagamos a votos de una vez por todas y termine de una vez con este populismo berreta que cree que la gente en masa la aclama. Eso es mentira", aseguró.

La Vicepresidenta Cristina Kirchner durante un acto en la localidad de Ensenada.

"Con Cristina no se jode", la advertencia del Conurbano bonaerense a la Corte Suprema

"Con más de 35 años que tengo de abogado penalista, no he visto en mi vida que se logre sobreseimiento en plena etapa de juicio oral y público como consiguió Cristina en tres causas. Logró pronunciamientos judiciales en tiempo récord", criticó.

En ese sentido, el referente de Juntos por el Cambio opinó que "este Gobierno no tiene límites" y en referencia a la ex presidenta subrayó que "le importa tres cuernos lo que le pasa al ciudadano común".

El senador del bloque de Juntos por el Cambio, Luis Juez.

La Justicia podría impedir que Cristina Kirchner siga en la función pública después de 2023

Por último, el ex embajador argentino en Ecuador advirtió que "a pesar de las vanidades", la oposición "va a sostener la poca institucionalización que queda". "Es una oposición racional, constituyente, republicana y no nos van a obligar a nosotros a discutir estupideces", dijo.

"Si nosotros no tendríamos 35 senadores Cristina ya se habría llevado la Justicia por delante. El reloj le corre en su contra, (el presidente) Alberto Fernández a esta altura ya le había prometido que sus causas judiciales ya estarían resueltas y no es así", concluyó.