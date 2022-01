Opositores cuestionan al gobernador Gerardo Zamora por sus vacaciones en Punta del Este

El gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, fue fotografiado de vacaciones en Punta del Este, Uruguay, y afirman que se hospedó en unas lujosas torres que valen 16 mil dólares la quincena en enero. La foto generó polémica e indignación, y desde algunos medios opositores locales lo señalaron por irse en un contexto de serios problemas hídricos que sufre su provincia del norte argentino.

A las polémicas por las vacaciones en el extranjero de los funcionarios de primera línea del gobierno nacional se le suma una nueva, en el marco en el cual el propio presidente Alberto Fernández había pedido a los suyos que se tomaran vacaciones dentro de la Argentina en medio de una crisis sanitaria por la tercera ola de Covid-19 y económica por la falta de dólares.

Si bien en este caso no se trata del Caribe mexicano como el que eligió Luana Volnovich ni Cuba como Jorge Ferraresi, Zamora fue visto en las exclusivas playas de La Mansa en Punta del Este, según publicó el periodista twittero "Gonziver", el mismo que había publicado la foto del festejo de cumpleaños de Fabiola Yáñez en la Quinta de Olivos, en plena cuarentena del 2020.

Miralo a Gerardo Zamora en Punta del Este, parando en la Beverly Tower de La Mansa. pic.twitter.com/8htwsnNeNI — Gonzalo 🖐️ (@gonziver) January 17, 2022

Además, el periodista aseguró que Zamora se hospeda en la Beverly Tower, precisamente ubicada en La Mansa. Según constató este medio, un alojamiento por una quincena en enero en esas torres está cotizado en unos 16 mil dólares.

La (no) explicación oficial

PERFIL intentó comunicarse con el gobernador y no obtuvo respuesta alguna. Lo cierto es que Zamora mantiene activas sus redes durante el año y en las últimas dos semanas no publicó contenido en su cuenta de Twitter, así como desde su espacio no negaron pero tampoco confirmaron el paradero del gobernador.

Luana Volnovich le dará explicaciones a Alberto Fernández por sus vacaciones en México

Muchos usuarios de las redes, opositores a Zamora, reclamaron el contexto en el que se tomó vacaciones, con problemas de escasez de agua y cortes de luz en una de las provincias más calurosas del país.

Los funcionarios que se fueron al exterior

El caso de la titular del PAMI, Luana Volnovich, en México, generó polémica no sólo por el pedido específico de Fernández de que se tomaran vacaciones por Argentina, sino porque "no avisó" y se fue con su pareja, Martín Rodríguez, número 2 del organismo. Desde el gobierno le pidieron explicaciones y ya dieron el tema por "superado", aunque públicamente no hicieron comentarios al respecto.

Como Volnovich y Ferraresi, el ministro de Trabajo Moroni también se fue de vacaciones al exterior

También se hizo público el caso del ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi, que eligió las playas de Cuba para vacacionar, y confirmó que lo hizo con un pedido especial al Presidente porque tenía los pasajes desde hace dos años.

El ministro de Trabajo Claudio Moroni fue otro de los funcionarios que eligió Uruguay, aunque se trata de un caso en el que desde el gobierno diferenciaron especialmente porque el ministro tiene una casa en La Paloma hace más de 20 años y vacaciona allí porque vive su familia. Fue en auto y no tuvo que pagar ningún traslado ni hospedaje. "Es la opción más barata que tiene", dijeron a este medio, y también confirmaron que el mandatario también estaba avisado de este caso.

El caso de Felipe Solá es distinto también porque si bien fue visto y agredido en Costa Rica, ya no es más ministro de Relaciones Exteriores desde el año pasado.

JD / cp