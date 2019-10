Macri dijo estar "claramente a favor de las dos vidas" y generó broncas internas

por Ezequiel Spillman

En su camino a la elección de octubre, Mauricio Macri abrió nuevamente un tema clave: expresó a viva voz que estaba en contra de la legalización del aborto y generó bronca en sus propias filas. El Presidente, junto a Juliana Awada, sorprendió en medio del acto del “Sí se puede” en Mendoza, en donde fue recibido por el gobernador Alfredo Cornejo y por su sucesor Rodolfo Suárez.

Macri había comenzado a leer pancartas de los manifestantes y, ante un cartel que no llegaba a leer, sostuvo su postura contra el aborto: “¿Qué dice ahí? No veo, no veo. ¿Qué dice? Ah, claramente a favor de las dos vidas. A favor de las dos vidas”. Los mendocinos que allí estaban lo aplaudieron pero sus palabras generaron una grieta en el seno del oficialismo.

Los mensajes, llamados, chats y hasta el grupo de WhatsApp “verde” de Juntos por el Cambio ardió. “Es lo que Mauricio siente y piensa, no dijo otra cosa más que lo que cree”, justificaron fuentes oficiales. “Las capitales del Norte es 55/45 y en el interior 65/35; no fue una mala jugada”, opina uno de los armadores macristas.

Un dato adicional no conocido: los nuevos spots de Juan Gómez Centurión y Cynthia Hotton, del frente NOS, se basan en la defensa de las “dos vidas” pero agregaron imágenes de Alberto Fernández y de Cristina Kirchner a favor del aborto con la consigna de que no los acompañen. Un consejo del bloque “celeste” del oficialismo colaboró para intentar restarle un voto celeste al kirchnerismo.

Por ello, los “verdes” decidieron no revivir la discusión. Pero quedaron en offside. “Entendemos que tiene derecho a expresarlo, es una coyuntura donde tenemos que sumar hasta las centésimas que podamos”, expresó a PERFIL uno de ellos. Pero no todos lo comparten: “El tema fue cómo y dónde lo dijo; esta semana mostraron a los seis diputados evangelistas, está clara la posición política”, apuntó con dolor otro miembro del chat “verde”.

Iván Petrella fue uno de los primeros en defender a Macri. “Al menos Mauricio abrió el debate”, intentó contener en el chat de WhatsApp que tienen aquellos que apoyan la legalización. Pero Fabiana Túñez, del Instituto Nacional de Mujeres, se mostró compungida.

Por su lado, Silvia Lospennato, una de las abanderadas de la lucha “verde”, la radical Karina Banfi y la joven Camila Crescimbeni pasaron el sábado hablando de cómo sobrellevar el tema. Uno de los que intentó poner paños fríos fue el secretario de Cultura, Pablo Avelluto: planteó que la postura de Macri siempre fue en contra y que no suponía una novedad que lo manifieste. Además, evaluaron que la nueva composición del Congreso mejorará las chances en el Senado de aprobar la iniciativa.

En el chat hay más voces: los lilitos Juan Manuel López, Maximiliano Ferraro y Fernando Sánchez; la subsecretaria porteña, Pamela Malewicz; los diputados Marcelo Weschler, Sergio Wisky, Yanina Gayol y Daniel Lipovetsky, y la segunda del Sedronar, Lidia Saya. Ni Laura Alonso, ni Sergio Bergman se habían referido al tema al cierre de esta edición. Ninguno quiso criticar al Presidente. Al menos no delante de sus pares.

Mañana seguirá en Tucumán

Tras reinstalar el tema de la despenalización del aborto, el presidente Mauricio Macri continuará esta semana con las marchas del “Sí se puede” en distintas plazas del interior del país. Mañana será el turno de San Miguel de Tucumán, en la capital provincial; y el martes los asesores presidenciales llevarán al jefe de Estado a Neuquén, donde el oficialismo perdió por amplio margen la Gobernación este año.

Luego llegará el turno de Córdoba, Entre Ríos nuevamente, Salta y Olavarría, para completar treinta ciudades que se comprometió recorrer Macri antes de las elecciones de octubre.