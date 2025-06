Macri repiensa el futuro PRO: entre la identidad perdida y la derrota porteña

Desde el lunes pasado Mauricio Macri retomó sus reuniones y contactos políticos y empresariales. Tras haber abandonado el país a horas de la dura derrota del domingo 18 de mayo –había pasado por Madrid y por Medio Oriente– el expresidente comenzó una ronda de encuentros con el fin de empezar a delinear qué pasará con el partido que creó allá en 2003, bajo el nombre –Compromiso por el Cambio– y que ahora tiene un futuro incierto. En parte, atado a la negociación que encaró el jefe del bloque del PRO, Cristian Ritondo, en territorio bonaerense con La Libertad Avanza, en parte porque un sector del partido amarillo no está nada conforme con la idea de avanzar en más acuerdo con los libertarios.

Es más: hay una oleada de dirigentes, funcionarios y hasta intendentes que entienden que el “amarillo” supone algunos ejes temáticos que no son parte del oficialismo. Con un agregado: este sector está convencido que LLA lo que busca es “someter” al PRO a su desaparición. Una fusión violeta elegante.

Por su lado, Macri, tras la derrota en la Ciudad, eligió el camino del pragmatismo en la Provincia con el solo objeto de ganarle al kirchnerismo. Pero delegó la tarea en Ritondo. Se podría resumir en palabras de Diego Santilli, quien viene pugnando con un acuerdo con LLA desde comienzos del año pasado: “hoy el peor acuerdo con los libertarios es el mejor acuerdo para el PRO”.

Pero este futuro acuerdo, que no está cerrado y que supone varios capítulos de negociaciones, no incluye la elección parlamentaria nacional de octubre. Allí en la Ciudad habrá que elegir, además de diputados, senadores. Y en el PRO creen que LLA no tiene interés en ir a un acuerdo. Es más: si todo continúa como hasta ahora Patricia Bullrich será la candidata libertaria. Se lo adelantó Karina Milei a la ministra de Seguridad cuando se negó a encabezar la boleta de legisladores porteños y tuvo que jugar a Manuel Adorni.

La imposibilidad de un acuerdo nacional en CABA se da también por un dato clave: Karina Milei y su equipo porteño detestan a Jorge Macri. La tropa libertaria no cesó, tras la campaña, de criticar la gestión del Gobierno de la Ciudad cada vez que pudo.

Con todo, en el PRO creen que la marca, que sacó 16% en mayo –y no entre 22% y 25% como repetía el cesanteado gurú catalán Antoni Gutiérrez Rubí– pero que, para senadores, ese número podría bajar a 10% o 12% en el mejor de los casos.

Macri sueña con que María Eugenia Vidal encabece la boleta de diputados nacionales –que con 5% podría entrar– y elegir figuras jóvenes para el Senado. Figuras que no tengan problema en quedar en tercer lugar. La diputada no decidió qué hará a futuro. Lo dio todo como jefa de la campaña porteña. Incluso puso la cara como si hubiera sido la responsable de la derrota en los medios de comunicación. Su equipo la tuvo que frenar.

La identidad del PRO es lo que también está en juego. “El problema más grande que tenemos no es lo que pasó en la Ciudad sino que no tenemos una identidad clara. Hoy somos la segunda marca de los libertarios, o desaparecemos pintados de violeta o tenemos que armar otro partido si no pensamos qué hacer”, piensa ante PERFIL una de las figuras históricas del PRO.

“Ese lugar donde apoyamos la marcha de la economía y las medidas, pero nos diferenciamos en lo institucional es un no-lugar. O somos oficialistas, y nos rendimos, o somos opositores. No hay nada en el medio”, dispara otra fuente amarilla que prefiere distanciarse de LLA.

Macri aún no decidió. Se cansó de rezongar ante quien escuche por lo que considera un “destrato” del Gobierno. Pero, a pesar de ello, repite que quiere que le vaya bien a Javier Milei. Así se lo expresó al jefe de Estado por Whatsapp.

Las primeras rebeldías internas comenzaron a nacer: varios intendentes no tienen claro que acordar solo con LLA sea lo mejor. En la Ciudad, tampoco Jorge Macri quiere saber nada. Y en Diputados esta semana nueve legisladores del PRO se abstuvieron ante el aumento jubilatorio. Un paso previo a apoyarlo.

Y hay casos fuertes. Uno es el de Silvia Lospennato, quien quedó muy enojada por todo lo que vivió en la campaña de parte de LLA. Se lo dejó bien en claro a Martín Menem esta semana: “No contás nunca más conmigo. Y rezá que asuma la banca de legisladora porteña”.