Madre de Juan Pablo Roldán: "El me decía 'los presos cobran el IFE y a nosotros nos pagan tres mangos'"

Elba Cena es madre de Juan Pablo Roldán, el inspector de la Policía Federal Argentina asesinado este lunes 28 de septiembre en plena vía pública en el barrio porteño de Palermo. La mujer recordó a su hijo, destacó su dedicación a la tarea policial y opinó sobre las declaraciones de la ministra de Seguridad, Sabina Frederic, quien sostuvo que los agentes tuvieron "miedo" de actuar ante Rodrigo Roza, el agresor que blandía un cuchillo ante el público presente sobre Avenida Figueroa Alcorta y terminó con la vida de Roldán.

"Era muy bueno, en todos los destinos que estuvo siempre fue muy querido por sus compañeros y por toda la gente. Hace unos años en una comisaría por Palermo le habían dado un premio los vecinos por su entrega, su trabajo. Toda la vida quiso ser policía. Él estaba feliz en Montada", narró la madre este jueves 1 de octubre, entrevistada por Ari Paluch en El Exprimidor (Radio Colonia).

Sobre la peligrosidad de la tarea que desempeñaba su hijo, Cena contó: "Yo sabía, él pasó a visitarme con sus compañeros cuando fueron a allanar en Rosario a Los Monos, yo sabía que estaba en riesgo, pero nunca pensé, porque él siempre fue muy precavido, muy inteligente, sabía cómo manejar la situación, pero bueno, pasó esto".

"El secretario de Seguridad porteño debería explicar por qué tenían tanto miedo de intervenir. Capaz no sabían que hacer. La Ciudad se tiene que ocupar de su policía", planteó este miércoles Frederic. La madre del policía fallecido pareció coincidir con sus declaraciones, al decir: "Yo supongo que él tampoco tiró antes porque le había ordenado al compañero que no desenfunde el arma porque había mucha gente".

"Seguro. Yo lo conozco bien a mi hijo, llamaron o pidieron ayuda y él fue el primero, porque toda la vida fue así. A veces mi nuera le decía 'no, Juan Pablo, vos no estás en servicio, vas con nosotros'. Porque muchas veces intervino en situaciones en la calle, él le decía 'yo soy policía las 24 horas, esté o no de uniforme, si algún compañero necesita ayuda, de la Policía que sea, yo lo voy a ayudar', por eso lo querían tanto", agregó la mujer.

Cena luego narró la indignación que sentía Roldán por los bajos salarios policiales. "Él siempre me decía, 'viste mami el sueldo que tenemos nosotros'; él vivía trabajando, decía 'yo necesito porque es muy bajo el sueldo'. Él me decía: 'los derechos humanos acá son de los chorros, de los sinvergüenzas, los presos cobraron el IFE y a nosotros nos pagan tres mangos'. En ese momento me decía ‘¿a vos te parece?’", sostuvo.

Sobre la pérdida de su hijo, la mujer sentenció: "Estas horas son muy duras, estuvimos con mi nuera hasta la medianoche y me acosté a las 4 de la mañana". "Yo todavía no caigo. No entiendo lo que pasó al igual que mi nieto, que pregunta cuándo va a volver su papá", concluyó.

