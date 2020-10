Caso Roldán: Sabina Frederic dijo que la Policía porteña tuvo "miedo de intervenir"

La ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic, opinó que la Policía Metropolitana tuvo "miedo" de intervenir en el ataque en el que falleció el inspector de la Policía Federal Argentina (PFA) Juan Pablo Roldán en el barrio de Palermo. Además, dijo que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires deberá dar explicaciones sobre por qué los oficiales "tuvieron temor" de intervenir.

"El secretario de Seguridad porteño debería explicar por qué tenían tanto miedo de intervenir. Capaz no sabían que hacer. La Ciudad se tiene que ocupar de su policía. Además, me parece una falta de respeto hablar de lo que debía haber tenido Roldán [en referencia a las pistolas Taser] cuando fue él quien, entregando su vida, resolvió la situación".

La respuesta del gobierno porteño, dijo Frederic, "fue una falta de respeto y un caranchismo".

Desde el entierro de Roldán, Berni pidió "no llevar confusión" sobre las Taser

"El inspector Roldán salió a resolver un problema que otros no pudieron resolverlo. ¿Por qué no actuó la Policía de la Ciudad? ¿Por qué no se convocó al SAME? El SAME tendría que haber intervenido porque el agresor no era un delincuente, era una persona con un brote psicótico que era una amenaza y terminó siendo un homicida", dijo.

"Los uniformados que tendrían que haber estado armados con las pistolas Taser eran los oficiales de la Policía de la Ciudad, no Roldán y sus compañeros. La seguridad ciudadana está a cargo de la Policía de la Ciudad, la PFA no tiene jurisdicción. Además, hay recomendaciones de la Organización de las Naciones Unidad (ONU) que sostienen que las Taser no se deben usar en personas con problemas psiquiátricos", explicó.

En referencia al uso de las Taser, Frederic remarcó que "hay que sincerarse y llamarlas correctamente" ya que "no son armas no letales, son armas menos letales". "Su uso requiere una capacitación especial. No entiendo por qué, si defienden tanto el uso de las pistolas, la Policía de la Ciudad todavía no tiene las armas. La Justicia hace tiempo que autorizó su uso", dijo en entrevista a La Nación.

