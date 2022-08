Diputada cercana a Carrió defendió al fiscal Luciani por la recusación: "Rezo para que tenga valentía y lucidez"

La diputada de la Coalición Cívica, Marcela Campagnoli, defendió al fiscal Diego Luciani y al juez Rodrigo Giménez Uriburu, que intervienen en el juicio contra la vicepresidenta Cristina Kirchner, al considerar que "integrar un equipo de fútbol" no quita "idoneidad". La legisladora también dijo que reza por el fiscal Luciani para que tenga “valentía y lucidez” en el proceso judicial.

"Rezo por el fiscal Luciani para que tenga la valentía y la lucidez que está teniendo para hilar los argumentos", sostuvo Campagnoli al considerar que este juicio “es importante para devolverle credibilidad a la justicia".

La legisladora habló de la recusación que hizo la defensa de la ex presidenta a quienes investigan la presunta corrupción en la obra pública, luego de que apareciera una foto de ellos jugando al fútbol en un campo de Mauricio Macri. "Es tan vergonzoso lo que hacen. Son tan irresponsables, irreverentes y desfachatados los kirchneristas”, dijo.

“Integrar un equipo de fútbol no denota nada. El ex presidente Macri hace 40 años que organiza torneos y de los que participa gente que no tiene vínculos", argumentó en el programa "Cristina sin vueltas" que conduce Cristina Pérez por Radio Rivadavia.

La titular del Senado es investigada por supuesto redireccionamiento de la obra pública de la provincia de Santa Cruz en favor de Lázaro Báez y su empresa Austral construcciones, durante sus dos períodos como presidenta de la Nación.

De todas las denuncias en contra de la actual vicepresidenta, Vialidad es el primero de los juicios que llega hasta la etapa de los alegatos. Para Campagnoli “es tan falaz el argumento que demuestra lo desesperados que están porque se ven con el traje a rayas puesto".

"Privilegiar amigos, pagar obras en su totalidad sin terminar, organizar la limpieza de las fábricas una vez que terminan el mandato y sin la obra terminada es delito", sentenció.

