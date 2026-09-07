Marcos Peña desmiente al ex director de la ORT: "No estoy asesorando al titular de la DAIA para ser candidato"

En diálogo con PERFIL, Marcos Peña se refirió a las declaraciones de Adrián Moscovich, exdirector de la ORT durante dos décadas, quien había cuestionado el rol de la DAIA en la organización del discurso que Javier Milei dio en esa escuela porteña y señalado que el ex Jefe de Gabinete de Mauricio Macri estaba asesorándolo para una posible candidatura en 2027. "Es falso el dato. No asesoro a nadie en temas electorales en Argentina, ni afuera", respondió Peña, consultado por este medio. "Tengo buena relación con Mauro Berenstein", agregó.

Moscovich había hablado en una entrevista con Radio Con Vos, consultado por el polémico discurso presidencial. Sostuvo que fue Berenstein, titular de la DAIA, quien propuso que Milei diera la charla en la ORT, y que la presión combinada de la entidad y del Gobierno derivó en lo que terminó pasando en el colegio porteño. En ese tramo deslizó que el dirigente comunitario es asesorado por Peña, "saquen sus conclusiones: si te asesorás por él, seguro que te va a ir mal", y sumó que Berenstein tiene "sus apetencias" para las elecciones del año que viene.

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Consultado sobre si, por la relación personal entre ambos, se podía tratar de un acompañamiento informal o una especie de coacheo, como ha podido hacer con otros dirigentes cercanos del PRO, Peña insistió: "No lo asesoro".

Según pudo saber PERFIL, Berenstein podría integrar una lista de la alianza entre La Libertad Avanza y el PRO en la Ciudad de Buenos Aires. El dato le da entidad a la sospecha que había instalado Moscovich sobre las intenciones electorales del titular de la DAIA, aunque hasta el momento no hay ninguna definición oficial.

La nueva vida de Marcos Peña: de la montaña del poder a ofrecer retiros de liderazgo en los Andes

Este medio reveló en agosto que el extitular de la Jefatura de Gabinete se convirtió en una especie de "entrenador de líderes": ofrece retiros espirituales con enfoque humanista en su proyecto ubicado en el cruce de los Andes y asesora de manera informal y bajo estricta confidencialidad a algunos dirigentes políticos, empresariales y sociales de la región.

Peña, en el libro que publicó hace un par de años, definía ese trabajo como "interlocución" antes que consultoría, y distingue tres perfiles de líderes: el que está por llegar al poder, el que ya está arriba "y vive en la tormenta", y el que bajó y necesita elaborar el trauma del descenso. Ese mismo perfil bajo, sin cargos ni asesorías formales, es el que ahora invoca para despegarse de cualquier vínculo con la carrera electoral de Berenstein.

Mauro Berenstein, presidente de la DAIA

El discurso de Milei en la ORT generó malestar entre padres, exalumnos y autoridades de la escuela, que se mantuvo hermética frente a las consultas de la prensa después de la polémica. Todo lo vinculado al evento fue manejado por Presidencia. Tanto la ORT como la DAIA evitaron pronunciarse en las horas posteriores; cerca de la entidad remarcaron que "ni la comunidad, ni la DAIA, ni la ORT toman posicionamiento político" y que la visita se dio en el marco de una invitación protocolar por el 90° aniversario de la institución. En esos mismos sectores circuló la intención de "dar vuelta la página" después de la polémica. Restará conocer si Berenstein tendrá un futuro electoral.

JD/fl