Margarita Barrientos sobre el "Sísepuede" de Macri: "Ojalá no sea tarde"

La referente social Margarita Barrientos opinó que Mauricio Macri debió haber hecho las marchas del Sí se puede antes de las PASO, para no perderlas. “Debió hacerlas antes. De todos modos, no es tarde, ojalá no sea tarde”, explicó.

“Yo siempre lo he apoyado, me gustaría que ganara, pero la decisión es del pueblo”, consideró la fundadora del comedor Los Piletones, que día a día alimenta a miles de chicos en situación vulnerable.

Barrientos hizo estas declaraciones en Futurock. Cuando le consultaron por qué creía que Macri había perdido de manera tan contundente en las elecciones del 11 de agosto, respondió que hubo una mezcla de cosas: la herencia recibida, que no se encontró “la vuelta” a las cosas, y factores económicos externos.

Sin embargo, destacó la actitud del gobierno de sincerar los números de la pobreza. “Todo eso llevó a que se vea realmente cómo es la pobreza. Siempre se mantuvo escondida, nunca nadie reflejó cuántos pobres había”, se quejó.

“Ahora sí lo decimos con toda la boca, pero antes jamás se habló de la pobreza. Se decía que no había pobres, que no había hambre, que en Alemania hay más pobres que en Argentina. Muchos de los políticos no conocen nuestro país”, advirtió.



