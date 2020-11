Margarita Stolbizer: "No tengo gorilaje en el ADN"

La exdiputada y actual líder del GEN Margarita Stolbizer se refirió al evento del que participó esta semana junto con los referentes larretistas de Juntos por el Cambio en la sede del partido desarrollista MID. "Yo me siento fuera de la grieta", destacó la dirigente aunque afirmó estar más cerca de un acuerdo con el peronismo: "No tengo gorilaje en el ADN", lanzó.

"Yo me siento fuera de la grieta. Cuando lo intenté fue siempre con sectores del peronismo. El acuerdo con Sergio Massa, del que no me arrepiento, fue en ese sentido. No tengo gorilaje en el ADN. Ese tipo de unidad es importante. Hoy lo diferente es que el peronismo está aglutinado en el Gobierno. Ya no siento el acompañamiento que me daban esos acuerdos", dijo en Radio Con Vos.

Respecto de una posible unidad con el jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta para conformar una oposición de cara a las elecciones legislativas de 2012: "No lo pondría hoy en clave electoral. Cambiemos tiene que darse un debate profundo. El acto del otro día lo mostró. Larreta fue categórico en su discurso en el sentido de las cosas que hacen falta en la Argentina. Participo de esas reuniones porque no me parece indiferente el proyecto que la oposición esté concibiendo", se distanció Stolbizer.

"Deberían hacer muchas cosas para convencerme a mí y a los argentinos de que van a hacer las cosas mejor", indicó la presidenta de la Asociación Civil Bajo la Lupa que hoy compartirá una mesa de diálogo digital con el radical Alfredo Cornejo en un evento organizado por la Municipalidad de Guaymallén en Mendoza. "Larreta lo planteó con claridad el otro día. A mí me parecía que el discurso iba a quedar en algo más formal. Fue firme en el sentido de que hay que tender puentes para construir un proyecto de Argentina a largo plazo", resumió.

Para Stolbizer, quien había declarado estar "más cerca" de María Eugenia Vidal que del actual presidente de la Cámara de Diputados Sergio Massa, "hay que tratar de mejorar la calidad del debate. Yo formo parte de ese colectivo tan diverso que es la oposición", dijo y añadió: "Cada vez se hace más imprescindible, y sin embargo desde las dos coaliciones se dinamita". En esa línea, concluyó que "cada vez que se cruzan Macri con Fernández el debate es berreta"

"También me gustaría que en el oficialismo triunfaran los moderados y no los violentos", indicó la dirigente del GEN. "Creo que es posible y necesario que las fuerzas políticas que compitan tengan posibilidad de sentarse en otros momentos. Hoy no lo estoy viendo. Creo que es lo mejor para el país".

La exdiputada cargó otra vez contra Cristina Kirchner: "Veo una CFK clásica. 'Yo hice todo bien, Macri todo mal y puse a Alberto porque hablaba con todos, y si la cosa no está bien no es mi responsabilidad'. Cristina Kirchner es clásica en eso, una invitación al diálogo mientras descalifica a todas las personas con las que pide dialogar".