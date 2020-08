Margarita Stolbizer: "Mirando a 2021 estoy más cerca de Vidal que de Massa"

Luego de la alianza electoral que encabezó con Sergio Massa en 2017, Margarita Sotolbizer aclaró este lunes 24 de agosto que -de cara a las elecciones legislativas de 2021- se siente "más cerca" de María Eugenia Vidal que del actual presidente de la Cámara de Diputados. Además, la líder de GEN criticó al Gobierno por intentar aprobar la Reforma Judicial sin consensos y aseguró que se busca la "impunidad" con ese proyecto.

Massa y Stolbizer se habían unido en 2017 con la alianza "Un País" que, en ese entonces, buscaba romper la supuesta polarización entre el kirchnerismo y Cambiemos. Ambos se caracterizaban por criticar y oponerse a Cristina Kirchner por su causas judiciales. Sin embargo, tras la derrota electoral, la unión duró unos meses más y, finalmente, en 2019 el exintendente de Tigre se unió al Frente de Todos con Alberto Fernández y la expresidenta como fórmula presidencial.

En ese sentido, Stolbizer consideró que Massa "entregó un proyecto político personal en el altar del kirchnerismo". Durante el programa que conducen Luciana Geuna y Maru Duffard por TN, le propusieron el juego Verdad/Consecuencia y eligió responder la pregunta "Si fuera 2021 y tuviera que armar una lista con Massa o Vidal, ¿a quién elige?".

"En la realidad y el contexto de mirar hoy hacia 2021 estoy más cerca de Vidal que de Massa. Lo que no significa que voy con Cambiemos. Es muy difícil, pero no me van a ver con Massa y el kirchnerismo". respondió Stolbizer.

Stolbizer: "Dicen que somos la avenida del medio, pero me siento el jamón del sándwich"

Por otro lado, sobre el proyecto de Reforma Judicial, que será votado esta semana en el Senado, la exdiputada pidió "no bajar la guardia, es mucho más preocupante lo que se busca por afuera de la reforma judicial que por adentro". Si bien definió como un "revoleo de cargos" el proyecto de Alberto Fernández, explicó: "Lo que se busca es la impunidad de todos los crímenes que se cometieron durante el gobierno anterior".

Además, la líder del partido GEN criticó la intención de aprobarla sin consenso: "Pretender sacar un proyecto de ley como la Reforma Judicial es dividir al Congreso en dos mitades y, si se aprueba, le da una precariedad tremenda".

DR/FF