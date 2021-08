María Eugenia Vidal cuestionó las visitas a Olivos: "No les importa la gente"

María Eugenia Vidal cuestionó este lunes 2 de agosto las visitas registradas a la Quinta de Olivos durante la cuarentena por la pandemia del coronavirus, y cargó contra el presidente Alberto Fernández. “Nos merecemos una explicación. Bajo que privilegios, el presidente no cumple la ley que él mismo definió a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU)", expresó la precandidata a diputada por la Ciudad de Buenos Aires.

En esa línea, la ex gobernadora bonaerense insistió en que “sin importar el género, me cuesta creer que 11 personas estén trabajando hasta la 1:30 de la mañana el día de su cumpleaños”. “Además, ninguno era un funcionario esencial relevante", reprochó Vidal en diálogo con Romina Manguel en RM (A24).

María Eugenia luego sostuvo que "lo que pasó es serio, nos merecemos una explicación". "Pero, sobre todo, las familias de las personas que murieron en soledad. A las que no pudieron acompañar en el hospital ni despedir a sus seres queridos". "Mientras eso pasaba (en Olivos) había argentinos que perdían a sus hermanos, esposas y amigos y no podían acompañarlos", sentenció la exvicejefa de Gobierno porteño.

Un personal trainer, la nueva revelación de los ingresos a Olivos

Vidal: "Se violó la ley que el mismo presidente impuso, y eso es lo grave"

La precandidata del PRO fue consultada luego sobre los dichos de Fernando Iglesias, quien fue acusado de misógino por comentarios contra Florencia Peña, Úrsula Vargues y Sofía Pacchi. Sobre ese punto, María Eugenia Vidal la precandidata aclaró: “El problema no es si fueron mujeres o varones. Se violó la ley que el mismo presidente impuso, y eso es lo grave. No le voy a sacar el foco a eso y creo que los argentinos no se lo tenemos que sacar”.

En ese sentido, la exgobernadora aseveró que esta situación “no es una excepción o un error", sino que "está en un marco en general”. “Cuando te pasa el pogo cuando asumió (Nicolás) Kreplak, el abrazo de Moyano, la vacunación VIP, el cumpleaños, en el medio de 105 mil muertos no es un error; es una conducta repetitiva que refleja determinados valores”, puntualizó.

"Esto es una forma de gobernar, no les importa la gente. El esfuerzo que piden, no son capaces de hacerlo ellos mismos. Si 'la patria es el otro', no haces ninguna de estas cosas", concluyó.

Por su lado, desde el Gobierno, el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, aseguró el pasado domingo que "todas las entradas" registradas a la residencia presidencial durante el período más estricto de la cuarentena por el coronavirus "tienen que ver con trabajo" y no con reuniones sociales del mandatario y su pareja, la primera dama Fabiola Yáñez.

