Un personal trainer, la nueva revelación de los ingresos a Olivos

La lista de visitantes a la Quinta Presidencial de Olivos durante los meses de aislamiento más estricto sigue dando que hablar. Ayer, el análisis de los nombres incluidos en las planillas permitió comprobar que desde el mes de mayo ingresó, por lo menos 17 veces en 2020, un personal trainer. Además, una de las personas que estuvo en el cumpleaños de Fabiola Yañez confirmó que es amiga y que no tienen ningún cargo público, con lo que asumió que estaba violando las normativas dispuestas por el Presidente y anfitrión.

El periodista y dirigente de Juntos por el Cambio Gonzalo Ziver fue quien consiguió, a través de un pedido de acceso a la información pública, las planillas con los visitantes a la residencia presidencial entre marzo de 2020 y junio de 2021. Ayer, continuó con el análisis de los nombres (muchos desconocidos) y difundió el de Mariano Celis, un profesor de educación física que aparece 17 veces en 2020 y 16 en 2021. Por lo menos tres de ellas fueron antes de fines de agosto, fecha en la que la provincia de Buenos Aires habilitó la actividad física individual al aire libre. Los gimnasios, en tanto, iban a tener que seguir esperando.

Ayer, también hubo un descargo en redes sociales de una de las mujeres que figura en dos ocasiones ingresando a la quinta presidencial. Se trata de Stefania Domínguez, una de las nueve personas que el 14 de julio de 2020, día del cumpleaños de Fabiola, ingresaron al predio a las 22 y se retiraron poco antes de las 2. Abogada, emprendedora y health coach, aseguró en su Instagram que es amiga de la primera dama desde 2014, que su único vínculo con Alberto Fernández es como “amiga de su mujer”, y que no tiene ningún cargo en el Gobierno. “Entiendo que estén utilizando esto por temas políticos que no entiendo ni me interesan”, expresó.

Esta “aclaración”, sin embargo, no explica porqué estuvo en un festejo de cumpleaños en plena vigencia del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO) en el AMBA. Una aclaración que tampoco llega desde el Gobierno de Alberto Fernández, quien durante gran parte de 2020 apuntó y acusó a quienes violaban las normas sanitarias.