Exembajador argentino en Uruguay, sobre los dichos de "Pepe" Mujica: "No me extraña, ya opinó así en situaciones anteriores"

Mario Barletta, último embajador argentino en Uruguay, opinó este miércoles 15 de enero sobre los polémicos dichos del expresidente uruguayo José "Pepe" Mujica, quien esta semana se refirió a los argentinos como "cagadores".

"La verdad no me asombra lo que dijo Mujica, porque ya opinó así sobre los argentinos en situaciones anteriores", expresó Barletta durante una entrevista en radio La Red. El diplomático luego recordó cuando, años atrás, el exmandatario dejó un micrófono abierto durante una conferencia y se le escuchó hablar con desdén sobre la expresidenta Cristina Kirchner. "Esta vieja es peor que el tuerto. Él era más político, ésta es terca", afirmó en esa oportunidad.

Sobre esta nueva frase, Barletta argumentó: "Lo que declaró no ayuda para nada. Principalmente para el bien de las relaciones entre los países. En Uruguay casi todas las familias tiene mucha conexión directa con Argentina. Alguien tiene una relación amorosa con un argentino, vive en nuestro país o tiene negocios en nuestro país, entre otros".

La polémica frase. "En vez de traer 100 mil cagadores argentinos preocupémonos de que los nuestros inviertan acá", manifestó Mujica esta semana en declaraciones reproducidas por el diario uruguayo El Observador.

Sus dichos surgen luego de que se hiciera pública la intención de Lacalle Pou, que asumirá las riendas del país vecino el próximo 1 de marzo, de flexibilizar regulaciones para atraer a empresarios argentinos e incentivarlos para que lleven su dinero a Uruguay e incluso se radiquen allí. Uno de los que ya mostró interés por mudarse del otro lado del Río de la Plata es Gianfranco Macri, hermano del expresidente Mauricio Macri.

"Tenemos unos US$ 24 mil millones desparramados por el mundo. ¿Por qué no intentamos que una parte de esa plata venga para el país?", planteó el ex jefe de Estado y actual senador electo.

No es la primera vez que un funcionario del vecino país se refiere en malos términos sobre la Argentina. Jorge Batlle, presidente de Uruguay entre 2000-2005 y fallecido en 2016, emitió duras frases el 3 de junio de 2002 cuando grababa una entrevista televisada y creyó que hablaba off the record.

Batlle, hijo de una argentina, separado de otra argentina y admirador de Menem y Cavallo, no dudó en decir: "La situación argentina es de los argentinos, con los problemas argentinos: ¡una manga de ladrones, del primero hasta el último! (…) ¿Usted conoce la Administración argentina? ¿Sabe cómo se manejan las cosas en Argentina? ¿Sabe la clase, volumen y magnitud de corrupción que hay?”.

