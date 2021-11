Martín Tetaz bromeó sobre su "primer proyecto" en el Congreso y las redes lo tomaron en serio

Martín Tetaz, diputado electo por la Ciudad de Buenos Aires por Juntos por el Cambio, ironizó este pasado lunes 22 de noviembre sobre su estatura en redes sociales, luego de que una cuenta paródica publicara en Twitter que el primer proyecto del economista en el Congreso será la “reducción de altura de mostradores de heladería para que todos puedan ver los baldes”. Sin embargo, en las redes no entendieron el chiste.

“En línea con la Ley de etiquetado, Martín Tetaz habló de su primer proyecto: reducción de altura de mostradores de heladería para que todos puedan ver los baldes”, tuiteó la cuenta de parodias de noticias La Cosmo Revista, en referencia a la baja estatura del referente opositor.

A raíz de la publicación, Tetaz decidió sumarse a la broma y tuiteó: “Se filtró mi próximo proyecto”. Pero varios usuarios de la red social del pajarito no entendieron el chiste y se mostraron indignados por su supuesto “primer proyecto”.

Las respuestas en Twitter

“Disculpa con todo respeto te lo digo... Hay tantas cosas impostergables en Argentina, que no resisten ni siquiera el tiempo de debate por la urgencia.... De verdad bajar la altura es un proyecto en mente??? Estamos en el Titanic, que alguien nos salve”, tuiteó una usuaria, al no comprender la broma.

“¿En serio este es tu primer proyecto? ¿De verdad? Que Dios nos ayude!!”, respondió otro, a lo que una usuaria le reprochó: “Es humor gustavo. Es humor, Dios esta gente vota”.

Sin embargo, otros entendieron la broma y acotaron: “Los que medimos 1,55 se lo agradecemos!!! Che, que también somos personas”.

Martín Tetaz apostó 2 mil dólares por Leandro Santoro

Las chicanas a Tetaz por su altura

No es la primera vez que le hacen burla al economista por su altura. Dentro de su propio espacio, en los días previos a las elecciones generales, Patricia Bullrich, la presidenta del PRO, bromeó sobre la estatura de Tetaz en pleno acto de cierre de campaña de JxC. En su discurso, la exministra de Seguridad dijo que Tetaz era “la revelación” de esta campaña y bromeó: “Vení, subite porque sino no te van a ver”.

"Vení, subite que sino no te van a ver"



En el cierre de campaña de Juntos por el Cambio en CABA, Patricia Bullrich invitó a Martín Tetaz al escenario y dijo que fue "la revelación". pic.twitter.com/vMZ42rbitt — Corta (@somoscorta) November 10, 2021

En otra ocasión, en septiembre pasado, el diputado del Frente de Todos, Carlos Heller, chicaneó a Tetaz en el marco de un debate televisivo, cuando éste llevó puesta una remera con la frase “Ah, pero Macri”, en alusión a las constantes comparaciones que hace el oficialismo con la gestión anterior.

“Después te regalo una remera, tengo un talle para vos”, le dijo el dirigente de JxC, a lo que Heller cargó: “No hablemos de talles porque no te quiero ofender”. No obstante, Tetaz se mostró “orgulloso de mi tamaño y de mi forma física”.

🎦“Sin este argumento no tenés posibilidad de hacer campaña”: el cruce entre Martín Tetaz y Carlos Heller en A DOS VOCES https://t.co/2JLP7R4gg0 pic.twitter.com/wonz209Mpj — TN - Todo Noticias (@todonoticias) September 2, 2021

CFT/ff