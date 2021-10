Martín Tetaz criticó el congelamiento de precios: "Todo esto es una pantomima"

El candidato a diputado de Juntos por el Cambio en la Ciudad de Buenos Aires, Martín Tetaz, criticó la iniciativa del secretario de Comercio, Roberto Feletti, de retrotraer los precios de 1432 productos al 1 de octubre y establecer precios máximos hasta el 7 de enero. "Todo esto es una pantomima, es para mostrar que el Gobierno está haciendo algo", manifestó.

Finalmente la Secretaría de Comercio Interior y los empresarios de consumo masivo no lograron acordar conjuntamente el nuevo esquema de precios de más de mil productos y Feletti anunció que este 20 de octubre comenzará a regir de manera obligatoria un techo de precios máximos. "Estamos fijando una canasta amplia. Queremos asegurar cierta estabilidad para garantizar la expansión del consumo. Queremos que les alcance a asalariados y sectores medios", dijo el funcionario.

En una entrevista televisiva en TN, Tetaz criticó la medida y la calificó como un regreso del pasado. “Lo que anunció Feletti tiene 47 años. Como el público se renueva, le hacen el mismo verso una y otra vez con la expectativa de que esta vez alguno lo crea. Eso lo podías hacer cuando había inflación en Uruguay, Paraguay, Chile, Brasil, Colombia, Perú", comenzó diciendo.

Luego detalló la comparación con estos países de la región. "Ahora vos mirás alrededor, en esos países, y ninguno tiene inflación, ni controla con acuerdo de precios, ni con listados ni con ley de abastecimiento ni con militantes en los supermercados y mucho menos prohibiendo exportaciones”, expresó. Además manifestó que esas naciones tienen un Banco Central independiente y dijo que si el gobierno nacional lo suelta “se queda sin la maquinita de hacer billetes y su principal herramienta de política se le va de las manos”.

Para el economista y ex panelista radial, "cuando congelás los precios, y tardás, la gente empieza a aumentar de antemano, y cuando no sabes a qué productos les va a caer el congelamiento, todos los demás productos por las dudas suben". Por eso manifestó que el congelamiento puede tener algún control en grandes superficies como los supermercados, pero que eso puede generar desabastecimiento. Contrariamente, en superficies más chicas como los almacenes el control de precios no llega, según explicó Tetaz.

Tetaz calificó de "pantomima" la medida de Feletti

El segundo candidato a diputado de María Eugenia Vidal sostuvo que esta medida del gobierno va a generar que a futuro los precios sean más altos, más allá de que hasta enero se fijen los números de los mencionados productos. "Todo esto es una pantomima, es para mostrar que el Gobierno está haciendo algo", dijo.

"Dijeron que el objetivo de Feletti era controlar la inflación. Que había oligopolios en Argentina y que el objetivo era controlarlos. Pero no tiene nada que ver la concentración económica con la inflación. Cuando eso pasa los precios son altos, pero no suben todos los días", criticó.

Luego de expresar que este tipo de controles no funcionan, manifestó que generan desajustes, reprimen la inflación y que "si vos seguís emitiendo y contenés los precios, cuando los soltás, explotan".

Congelamiento de precios: las empresas de alimentos rechazan la "unilateralidad" del Gobierno

Tetaz show

El candidato a diputado formó parte de varios programas televisivos donde llevó remeras críticas e irónicas contra e gobierno nacional, una de ellas con la leyenda "Ah pero Macri" que hacía referencia a las excusas del ejecutivo para explicar los problemas actuales referenciando al ex presidente.

También abrió la polémica cuando se presentó en la mesa de Mirtha Legrand conducida por Juana Viale y comenzó a disparar billetes con una pistola de juguete para graficar la emisión constante de billetes del gobierno de Alberto Fernández.

En TN aprovecharon el exhibicionismo del candidato y le dieron tres remeras blancas y un marcador . Allí escribió “3.000.000.000.000 que explican la inflación” y "Ah, pero Ciccone", mientras que a la última le grabó la frase "No funciona. No Funcionó. No funcionará", referenciando la nueva medida de Feletti.

¿Qué productos retrotraerán sus precios al 1 de octubre?

A partir de los dispuesto en la Resolución 1050/2021 que se publicará miércoles 20 de octubre en el Boletín Oficial, la lista de artículos es diversa y garantiza también que en las 23 provincias y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la canasta contendrá necesariamente los siguientes rubros: Almacén, Limpieza e Higiene y Cuidado Personal.

A continuación, la lista de 800 productos que determinó la Secretaría de Comercio Interior y que se aplicará hasta el 7 de enero retrotrayendo los precios al 1 de octubre:

