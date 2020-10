Matías Lammens, Guillermo Montenegro y Axel Kicillof no coinciden sobre la app "Cuidar Verano"

El ministro de Turismo y Deportes, Matías Lammens, contradijo al gobernador bonaerense, Axel Kicillof, y aseguró que "no va a ser obligatoria" la utilización de la aplicación Cuidar Verano para ingresar a lugares de veraneo.



"La aplicación no va a ser obligatoria. No es que si no tenés la aplicación no podés entrar a determinado lugar. Eso no quedó claro", sostuvo el funcionario nacional. En declaraciones a TN, el integrante del Gabinete indicó que se trata de "una aplicación nacional que se va a usar en la provincia de Buenos Aires, como el Cuidar", aunque aclaró: "Si no descargaste la aplicación en tu teléfono, de todas maneras vas a poder entrar" al distrito de destino.

Temporada 2021: la app Cuidar Verano y otros 5 requisitos para ir a la costa

Horas antes, en el anuncio de la modalidad en que se llevará a cabo la temporada de verano próxima, Kicillof había explicado: "Esta aplicación se va a tener que llenar, se va a pasar a los municipios para que constate la información y demos la autorización. Esa aplicación va a permitir circular e ingresar al lugar de veraneo".

Sin embargo, Lammens afirmó que "no es la idea que hay desde Nación". Y añadió: "Lo hablo con el ministro (de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica provincial) Augusto Costa permanentemente. Por ahí, hubo algo que no se entendió. Pero no va a ser obligatoria, no va a ser un requisito sine qua non para entrar a los lugares de veraneo".

Qué dijo Guillermo Montenegro

El intendente de Mar del Plata, Guillermo Montenegro, afirmó que para viajar a la ciudad los turistas deberán "tener la aplicación" Cuidar Verano, ya que a través de esa herramienta se van a verificar los datos de la reserva de cada familia y emitir una autorización.



"Tenés que tener la aplicación. Esos van a ser los datos para verificar si viene o no a Mar del Plata, tenés que tener acreditada la reserva" del alojamiento, resaltó Montenegro. En declaraciones al programa "Todos juntos", que conduce Fernando Carnota por Radio Rivadavia, el intendente de Juntos por el Cambio se expresó así luego de que se generaran dudas sobre la aplicación, ante las palabras del ministro de Turismo y Deportes, Matías Lammens, que dijo que no será "obligatoria".



"La Nación y la Provincia generaron un acuerdo marco y después cada uno dentro de su municipio determinará la forma de acceso", explicó Montenegro sobre el anuncio que encabezó este lunes el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, en la ciudad balnearia.

Los hoteleros argentinos inundan las redes

Cómo serán los estrictos protocolos para las vacaciones

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, anunció este lunes 19 de octubre en el Museo MAR de Mar del Plata cómo será la próxima temporada de verano en la costa atlántica, que incluirá estrictos protocolos en el alojamiento, no tendrá teatros, casinos, bingos y boliches y requerirá la utilización de la aplicación "Cuidar Verano" para poder viajar.

A continuación, los principales puntos que la Provincia de Buenos Aires planteó para la temporada 2020/2021. ¿Qué se permitirá y qué no este verano?.

Será necesaria la autorización de circulación que otorgará la aplicación "Cuidar Verano", donde se cargará el número de pasajeros, el lugar de alojamiento y la fecha, para evitar aglomeraciones. La aplicación otorgará una autorización para circular. A partir del 1 de noviembre podrán viajar los propietarios de casas en la costa. Mientras que a partir del 1 de diciembre podrán viajar quienes tengan fines recreativos. La temporada turística comenzará el 1 de diciembre y se extenderá hasta Semana Santa, es decir, el 4 de abril de 2021. No habrá entretenimiento y esparcimiento en lugares cerrados. El veto alcanza a la actividad teatral, casinos, bingos y boliches. Tras el anuncio, desde la cuenta de Twitter Multitabaris/Multiteatro, complejos del empresario Carlos Rottemberg, se señaló que la confirmación oficial "golpea fuerte a nuestra actividad" que apostaba a la escena marplatense como un paliativo por una temporada paralizada desde marzo. No se pedirá un hisopado negativo a la hora de ingresar a la costa, pero se realizarán pruebas de temperatura y olfato. Habrá estrictos protocolos en hoteles y otros alojamientos. Se permitirán las piletas de los hoteles, pero no el uso de vestuarios. Además, también habrá estrictos protocolos en los restaurantes.

FeL/FF