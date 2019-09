Macri arengó a los votantes en Florencio Varela: "El 27 de octubre es mañana"

El presidente Mauricio Macri y la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal volvieron a encabezar un acto juntos, luego de la amplia derrota de Cambiemos ante el Frente de Todos el pasado 11 de agosto. Ambos renovaron su discurso electoral de cara a las próximas elecciones del 27 de octubre, donde tanto Alberto Fernández como Axel Kicillof se posicionan cómodamente para reemplazarlos. En esta oportunidad inauguraron el sexto Metrobus de la Provincia en Florencio Varela y expresaron que "no se rinden" y el clásico slogan "sí se puede".

"Ahora, ahora, Vidal Gobernadora", alentaron los vecinos de la zona que apoyan la reelección de la referente de Cambiemos. Allí, Vidal recordó que "hace ocho años Mauricio empezó con la idea del Metrobus en la Ciudad y hoy es una realidad para muchos vecinos de la Provincia porque escuchamos a muchas mujeres que se nos acercaron para pedir un refugio iluminado, que los proteja de la lluvia".

"Ahora viene lo importante, ahora que hicimos lo urgente podemos hacer lo importante: el trabajo, producción y que cada uno pueda hacer su sueño realidad. Porque tiene una ambulancia, una guardia que lo pueda atender, porque tiene un Gobierno que lo defienda contra las mafias", justificó la mandataria provincial.

En ese sentido, Vidal aclaró que "en estos 4 años los errores son nuestros pero los aciertos son juntos y eso nos da fuerza para seguir adelante. Si ustedes no se rinden yo tampoco me rindo, los de la provincias no se rinden". A su turno, el Presidente fue ovacionado por la multitud al grito de "Mauricio no se va", incluso se escuchó la voz de una mujer que expresó: "Ahora vas por la gloria". "Más que por la gloria vamos por seguir en movimiento", respondió.

"Quiero ratificarles que vamos a seguir construyendo la Argentina que nos merecemos. Queremos una Argentina sin atajos, sin mentiras y compartimientos mafiosos. Les pido que crean y necesito que no se resignen nunca. Les pido que crean, estoy acá porque creo, no se resignen. Podemos, sí se puede. El 27 de octubre es mañana y el 10 de diciembre nos tiene que encontrar trabajando", agregó.

Al inicio del discurso, ambos mandatarios expresaron sus "condolencias" a las "familias de Ezeiza" por el accidente en la obra del aeropuerto que provocó un muerto y siete heridos.

