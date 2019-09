Mauricio Macri: "Si los procesos tardan años, no hay Justicia"

El presidente Mauricio Macri advirtió hoy que los argentinos "necesitamos poder creer y confiar en nuestra justicia", la que consideró que debe estar "para servirnos" con valores como el de "la verdad" y el diálogo.



"Si la Justicia no es independiente no es Justicia", expresó el Jefe de Estado, quien además sostuvo que "necesitamos un cambio en serio y no un parche", al encabezar junto al ministro de Justicia Germán Garavano la presentación del anteproyecto que contiene el nuevo Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.

Garavano aseguró que la iniciativa es "histórica" y destacó que la política que impulsó el Jefe de Estado durante su gestión es "clara" y destinada a "agilizar los procesos judiciales" en le marco de la iniciativa de Justicia 2020, la plataforma judicial participativa, mientras destacó que hay un ante proyecto de la ley penal y del código juvenil penal.

Del acto realizado en el Salón Blanco participaron además, miembros del Poder Judicial de la Nación, jueces federales, provinciales, legisladores y representantes de ONGs.

También asistieron los integrantes de la comisión redactora que trabajó en la elaboración del proyecto, que será enviado al Congreso de la Nación.

Tras la presentación de la iniciativa, prevista para el mediodía, el jefe de Estado retomará su agenda internacional, y viajará rumbo a la ciudad de Nueva York para asistir a la 74ª Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU).

Se espera que se trate de un viaje “relámpago” a la ciudad estadounidense, porque no estará más de 48 horas y el mismo martes, tras brindar su discurso, emprenderá su retorno a Buenos Aires para retomar la campaña electoral, que tiene como eje al consigna "Sí se puede", con una marcha el sábado 28 de septiembre en Belgrano. No obstante, pese a que su paso por Estados Unidos será breve, el líder de Juntos por el Cambio mantendrá al menos tres reuniones bilaterales, con sus pares de Estados Unidos, Donald Trump; de China, Xi Jinping, y de Canadá, Justin Trudeau. Asimismo, Mauricio Macri participará de reuniones con empresarios extranjeros que lideran fondos de inversiones.