Con críticas, Mauricio Macri presenta el proyecto de nuevo código penal antes de viajar a la ONU

El presidente Mauricio Macri presentará este lunes 23 de septiembre, en el Salón Blanco de la Casa Rosada, el proyecto que contiene el nuevo Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, redactado por una comisión formada por alrededor de veinte especialistas en Derecho Procesal, y que será enviado al Congreso.

En la presentación estará además el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano, junto a miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, jueces federales y provinciales, legisladores y representantes de organizaciones no gubernamentales. La propuesta busca instalar "la oralidad efectiva y el uso de tecnologías como la videograbación de audiencias, el expediente electrónico y la declaración vía videoconferencia”, como así también plantea “disminuir los tiempos de los procesos y disponer la obligación de decir la verdad para las partes”, y “simplificar estructuras procesales".

Pese a que aún no llegó al parlamento, la iniciativa ya recibió críticas desde la oposición. Agustín Rossi, jefe del bloque del Frente Para la Victoria en la Cámara de diputados, habló sobre la propuesta del Ejecutivo y opinó que "esas cosas no se hacen" teniendo en cuenta que se está transitando por la campaña electoral. Para el legislador santafesino, se trata de medidas “para el primer tercio de un Gobierno” y consideró que "plantear una modificación del Código Procesal al final del mandato y en medio de una campaña, está tirado de los pelos".

El diputado nacional se refirió además al proyecto de "reperfilamiento" de la deuda: "Estamos llenos de duda y preguntas. El proyecto no es de reperfilamiento, sino que le da al Gobierno la posibilidad de renegociar toda la deuda", estimó Rossi en diálogo con El Destape Radio. "El Gobierno nos pide que lo autoricemos a renegociar la deuda, pero no nos dice cuál es la oferta que van a hacer", expresó, y lamentó que el proyecto dice que "autorizamos al Gobierno a negociar pero no sabemos en qué condiciones".

Tras la presentación de la iniciativa, prevista para el mediodía, el jefe de Estado retomará su agenda internacional, y viajará rumbo a la ciudad de Nueva York para asistir a la 74ª Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU). Se espera que se trate de un viaje “relámpago” a la ciudad estadounidense, porque no estará más de 48 horas y el mismo martes, tras brindar su discurso, emprenderá su retorno a Buenos Aires para retomar la campaña electoral, que tiene como eje al consigna "Sí se puede", con una marcha el sábado 28 de septiembre en Belgrano.

No obstante, pese a que su paso por Estados Unidos será breve, el líder de Juntos por el Cambio mantendrá al menos tres reuniones bilaterales, con sus pares de Estados Unidos, Donald Trump; de China, Xi Jinping, y de Canadá, Justin Trudeau. Asimismo, Mauricio Macri participará de reuniones con empresarios extranjeros que lideran fondos de inversiones.

