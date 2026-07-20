Mauricio Macri y el PRO destacaron a la Selección y dejaron un mensaje político sobre el trabajo en equipo

Tras la derrota de la Selección argentina ante España en la final del Mundial 2026, el PRO y el expresidente Mauricio Macri publicaron mensajes en los que felicitaron al equipo de Lionel Scaloni y aprovecharon la ocasión para transmitir una reflexión política sobre la importancia del trabajo en equipo y los proyectos de largo plazo.

A través de sus redes sociales, el PRO sostuvo que el recorrido del seleccionado dejó una enseñanza que trasciende el resultado deportivo. "La Selección Argentina demostró que los proyectos sólidos no se construyen con atajos ni individualismos. Se construyen con trabajo, confianza, humildad, responsabilidad y liderazgos sanos que unen", expresó el partido.

La publicación concluyó con otra definición: "Los resultados pueden cambiar. Los valores que sostienen un equipo, no".

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La reflexión de Mauricio Macri

Por su parte, Mauricio Macri compartió un texto titulado "Querer seguir haciéndolas", acompañado por una imagen de Lionel Messi con la camiseta alternativa de la Selección.

En su mensaje, el exmandatario retomó una idea atribuida al filósofo francés Ernest Renan, según la cual una nación se construye a partir de las grandes cosas que hizo en el pasado y del deseo de volver a hacerlas en el futuro.

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A partir de esa premisa, Macri destacó el funcionamiento colectivo del equipo dirigido por Scaloni y afirmó que, pese a contar con "el más grande jugador de todos los tiempos", la Selección "nunca dejó de funcionar como un sistema". En ese sentido, recordó una frase de Messi: "Lo principal es lo colectivo".

También definió al fútbol como el deporte capaz de unir a millones de personas y aseguró que el ciclo encabezado por Scaloni y Messi quedará en la historia no solo por los títulos obtenidos, sino también por la capacidad del plantel para perseverar y sostener un proyecto en el tiempo.

Al cierre de su publicación, el líder del PRO dejó un mensaje con tono político: "¡Qué orgullo tenemos hoy todos de ser argentinos! ¡Qué ganas de seguir haciendo grandes cosas juntos! Las haremos".

LB