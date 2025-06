Medio Oriente y CFK se meten en la cumbre del Mercosur

El presidente Javier Milei encabezará la semana próxima, el miércoles 2 y el jueves 3 de julio, la Cumbre del Mercosur en el ejercicio de la Presidencia pro tempore del foro de países sudamericanos en el que volverá a remarcar la importancia de “flexibilizar” las reglas del organismo.

El cónclave tendrá condimentos particulares. Por un lado, la situación de Medio Oriente genera tensión con otros líderes de la región. Más específicamente con “Lula” Da Silva, quien viene expresando críticas a la posición de Israel.

El Presidente argentino está totalmente alineado con Israel, y es por eso que tanto del lado argentino como brasilero prevén que no habrá avances, dado que podría traer cortocircuitos.

El otro, la visita de “Lula” a Cristina Kirchner quien cumple condena en San José 1111 en la Ciudad de Buenos Aires, luego de ser condenada a 6 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos en la causa Vialidad.

En la Casa Rosada señalan que no habrá inconvenientes con la visita del líder brasilero a CFK, y recuerdan que en muchas ocasiones Milei visita países y se entrevista con líderes opositores. De hecho, se reunió con Jair Bolsonaro y su hijo Eduardo en muchas ocasiones, en Brasil y en otros países.

Por otro lado, señalan que el discurso de Javier Milei todavía no fue escrito.

Algunas fuentes diplomáticas marcan que la Argentina irá con la idea de plantear flexibilizar la importación de algunos productos, sobre todo los de origen industrial. En la previa, ese sería el principal punto que planteó la Argentina en línea con la idea de “flexibilizar” aún más la economía local.

Hasta el momento, no han trascendido cuáles son los productos y las empresas argentinas que podrían verse afectadas. A su vez, en los pasillos del Gobierno aseguran que no se esperan reuniones bilaterales, dado que Milei no es proclive a ese tipo de encuentros, aunque no descartan algún encuentro informal con Santiago Peña, el mandatario paraguayo, con quien Milei guarda buena relación y con quien ya ha mantenido reuniones tanto en Asunción como en Balcarce 50 o en la residencia de Olivos.