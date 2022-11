Memorándum: audiencia clave para definir si revocan el sobreseimiento a Cristina Kirchner

Más de un año pasó del día en el que el Tribunal Oral Federal N°8 de Capital Federal difundió una sentencia en la que determinó que en la causa conocida como Memorándum con Irán no había delito y, por ende, no correspondía hacer el juicio. Sin embargo, hoy se llevará a cabo la primera de dos audiencias ante la Cámara de Casación por un pedido de la DAIA para que se revea la situación y se haga el proceso en contra de Cristina Kirchner y otros imputados.

Se trata de una de las causas más sensibles de la última década ya que mantuvo en vilo a la política e involucró la muerte del fiscal Alberto Nisman en 2015. En octubre pasado, y tras la negativa de tres jueces de primera instancia, los integrantes del TOF María Gabriela López Iñiguez, Daniel Obligado y José Michilini resolvieron que el Memorándum nunca entró en vigencia ni tuvo efecto.

También que la persecución contra los iraníes por el atentado a la Amia nunca se frenó (las alertas rojas siguen vigentes en la actualidad). Sobre este último punto, hasta el titular de Interpol, Ronald Noble, enfatizó que las alertas nunca se cayeron.

Esos fueron los motivos que llevaron a los magistrados a dejar sin efecto el proceso contra 11 imputados, entre ellos la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, principal figura del expediente.

Pero más allá de esto, la Sala I de Casación habilitó un planteo de la Delegación de Autoridades Israelitas Argentinas (DAIA) y de familiares de víctimas del atentado a la AMIA para que se retome el proceso de acusación. Según consignó Página/12, este martes arrancará la entidad israelí que presentará un escrito mientras que dos de los familiares querellantes responderán a tres de las 12 defensas.

Por Zoom: una de las últimas audiencias ante el TOF, el año pasado.

Luego se prevé que se abra un cuarto intermedio hasta el 24 de noviembre próximo, día en el que se completará la audiencia con la participación de las defensas que faltan y la postura del fiscal de juicio Javier De Luca.

"Mañana (por hoy) es la primera de 2 audiencias donde la Cámara deberá confirmar el sobreseimiento a todos los que fuimos injusta y fantásticamente acusados, perseguidos y algunos de nosotros encarcelados. EL TOF dijo q no hay delito (el mismo TOF q me tuvo dos años en prisión preventiva!)", escribió el lunes en Twitter Fernando Esteche, ex líder de Quebracho y uno de los 11 sobreseídos.

Qué pasará hoy

De acuerdo a la información consignada por el portal mencionado, hoy hablarán los representantes técnicos de las querellas. Está previsto entonces que tomen la palabra los abogados Tomás Farini Duggan y José Ávila, en calidad de letrados de los familiares Mario Averbuch y Luis Czyzweski, quienes sostienen que la firma del acuerdo con Irán significó la caída de las alertas rojas de Interpol.

La Cámara de Casación será la sede de la audiencia que arranca 10:30.

Una vez que concluyan con su exposición será el turno de los imputados.

Serán tres las exposiciones: primero el abogado Mariano Frageiro Frías, del ex secretario de Legal y Técnica Carlos Zanini; Marcos Aldazabal, que representa al ex subsecretario de Política Criminal y actual vice de Justicia Juan Martín Mena; y, por último, Martín Arias Duval, abogado de Eduardo Zuain, actual embajador en Rusia y ex vice canciller.

La defensa de la vicepresidenta, con el abogado Carlos Beraldi, informó que presentará un escrito sin exposición oral.

Con la audiencia de hoy sólo quedará esperar al 24 de noviembre cuando expongan el resto de las defensas y el fiscal De Luca que se inclina por el sobreseimiento.

Una vez que se concrete, la Cámara de Casación se tomará un tiempo para definir qué hacer: si corresponde hacer el juicio o si se sostiene lo demostrado por el TOF y las instancias anteriores respecto de que el Memorándum nunca entró en vigencia y que se enmarcó en una decisión política no judicializable.

"El Memorándum de Entendimiento con Irán, más allá de que se lo considere un acierto o desacierto político, no constituyó un delito", habían concluido el año pasado los integrantes del TOF 8.

En 2015, Nisman había denunciado que el acuerdo buscaba que se caigan las alertas rojas de captura internacional contra los ciudadanos iraníes acusados por el ataque terrorista de 1994. En marzo de 2018, el fallecido Claudio Bonadío envió la causa a juicio.

