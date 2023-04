Gabriela Michetti criticó esta semana la decisión de Horacio Rodríguez Larreta de llevar adelante elecciones concurrentes con boleta única en la Ciudad de Buenos Aires. Alejada del centro de la escena política la ex vicepresidenta de la Nación recordó que su postura fue la contraria cuando ambos se enfrentaron en las primarias porteñas del año 2015. “En aquel momento no le convenía”, le recriminó.

A cuatro días de que el Jefe de Gobierno decidiera disputar las elecciones locales el mismo día que las nacionales pero con sistemas diferentes, Michetti reapareció en la escena pública y no tuvo reparos en cuestionar la determinación, deslizando que se trató de un beneficio para el precandidato radical Martín Lousteau.

“Lo que pasó esta vez me parece grave porque en el fondo yo me siento una de las fundadoras del PRO y ahí sí me parece que hay que salir a defender la esencia de nuestro proyecto, porque fue y es muy importante”, sostuvo la exfuncionaria este jueves 13 de abril en diálogo con el programa Elijo creer por Radio Continental.

"Traición" y "Venganza": Larreta cortó el cordón umbilical con Macri

Retirada por motivos personales de la escena política luego de la victoria del Frente de Todos en las elecciones del 2019, Michetti las palabras de Mauricio Macri y opinó sobre la unilateralidad de Rodriguez Larreta al tomar la decisión de la boleta única. "Me parece que así no se pueden hacer las cosas. No consultar a nadie y hacer un cambio en una regla electoral nada menos que durante un año electoral, todo el mundo en la política sabe que no se hace", arremetió.

Por otro lado, la excompañera de fórmula de Macri analizó que la resolución le baja el precio a la boleta única y estuvo ceñida a un acuerdo con el radicalismo porteño. “De esta manera lo único que estamos haciendo es desperdiciar la herramienta que es lo peor que podíamos hacer, porque la boleta única es algo amigable para la gente. Esto se tendría que haber hecho de otra manera y no como un jueguito que le sirve a Rodríguez Larreta en su alianza con Martín Lousteau”, manifestó Michetti.

Luego se refirió al tiempo que puede generar tener dos sistemas de votación en la ciudad de Buenos Aires y rememoró la primaria que la enfrentó con el propio Larreta en 2015. "Tengo los mismos argumentos que Rodríguez Larreta dio cuando compitió conmigo: 'Por falta de tiempo, no podemos aplicar la herramienta'. En aquel momento claramente no le convenía, entonces la suspendió", criticó. “Es un engorro”, calificó.

Archivo: dos jóvenes Horacio Rodríguez Larreta y Gabriela Michetti.

Qué dijo Michetti de su alejamiento de la política

Gabriela Michetti alegó que la salud de sus padres fue el motivo central de su alejamiento de la política. Sin embargo, remarcó que continúa trabajando.

"Hoy como prioridad tengo a mi familia y sobre todo a mis papas porque están enfermos. Cuando yo termine el cargo de la vicepresidencia, mi papá venía con un alzheimer de varios años y necesitaba atención muy directa. Mamá también se enfermó, creo que no podía con el dolor de verlo a mi papá así. Hoy están los dos juntos en una internación domiciliaria con un equipo que los cuida", dijo en detalle.

También relato que realiza trabajos voluntarios, sin sueldo fijo, pero develó que propuestas laborales no le faltan. "Yo siempre tuve vocación de estado pero ahora hay algunas empresas, sobre todo una internacional, que me ofrece ser como una consultora senior de temas gubernamentales a nivel internacional. Estoy dudando, por ahí sí o por ahí no", cerró.

GI/ff