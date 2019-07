Pichetto, molesto con los dichos de Carrió sobre Emilio Monzó

Al candidato a vicepresidente en la fórmula de Mauricio Macri, Miguel Ángel Pichetto, le cayeron "muy mal" a las declaraciones de Elisa Carrió el fin de semana sobre Emilio Monzó, presidente de la Cámara de Diputados.

Según informó Radio Perfil este lunes, el presidente del bloque justicialista en el Senado elevaría su queja en estas horas al presidente Macri, porque los dichos de Carrió en el programa de Mirtha Legrand "no ayudan a la convicencia" en la coalición.

La legisladora del oficialismo había dicho que Monzó había intentado que rompiera con la alianza Cambiemos: "Conmigo trabajó parte del PJ para que yo rompa con Macri, desde mayo del año pasado hasta enero de este año. Tuve un enviado del kirchnerismo, que me conoce mucho y yo lo quiero mucho, que me dijo: "¿Lilita vos vas a romper?". Pero estaba en realidad mandado por Monzó", precisó, y detalló que el enviado era el ex legislador Julián Domínguez.

Julián Domínguez le respondió a Elisa Carrió: "No me meta en las internas de su gobierno"

A su vez, Carrió dijo: "Lo quiero a Monzó, pero a mí no me dio la palabra. Eso no me pasó con nadie en todos estos años en la cámara de Diputados. Ningún presidente de la cámara me negó la palabra".

El primero en reaccionar ante los dichos de la diputada de la Coalición Cívica había sido la mano derecha de Monzó, Nicolás Massot, presidente del bloque de diputados de Cambiemos, cuando dijo que "en los últimos años a los argentinos nos ha tocado ver la peor versión de Carrió" y que "ha sido la persona que más ha cuestionado y mellado la autoridad presidencial en todo este tiempo; tuvo su valor como opositora durante muchos años, pero evidentemente no ha sabido adecuarse al rol de oficialista".

Nicolás Massot: "Carrió ha mentido mucho y ha extorsionado a este gobierno"

"A mi no me sorprende. Carrió rebobina rápidamente y pide disculpas bastante seguido. No sé si lo hará en este caso. Todo lo que dijo es mentira. Es absolutamente falso. Posiblemente el propio Julián Dominguez se encargará también de negarlo", afirmó Massot, y recordó que "de (Miguel) Pichetto hace un año y medio decía que no sostenía ni creía en la democracia. Ahora dice que es el principal republicano y el mejor vicepresidente".

J.D. / EA