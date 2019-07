Qué dijeron los kirchneristas sobre el escrache a Mauricio Macri en Suiza

Las imágenes en las que un grupo de argentinos increpa al presidente, Mauricio Macri, en Zurich generaron rechazo y adhesiones en el mundo de la política. "Me pareció espantoso, cobarde y traicionero el escrache a Macri en Suiza", expresó el legislador porteño Leandro Santoro en sus redes sociales.

"No sé que ven de heróico -algunos- en engañarlo con un falso afecto para después ridiculizarlo", agregó el radical K, uno de los dirigentes más cercanos a Alberto Fernández. A contra mano, la diputada Mayra Mendoza habría llamado "cracks" a los jóvenes y luego habría borrado el mensaje en su cuenta de Twitter, mientras que Aníbal Fernández se limitó a compartir una nota con la publicación.

En la misma línea, Gregorio Dalbón, abogado de Cristina Fernández de Kirchner, parafraseó los dichos de los hombres que escracharon al mandatario y el ex senador provincial y cuñado de Sergio Massa, Sebastián Galmarini, repudió el hecho. “Siempre son malos los escraches. SIEMPRE. A quien sea. No me pareció un escrache. No sentí que haya sido violento. La acción le suma a Macri. Y le resta al Frente De Todos. Me da tristeza que se reiteren estos debates, mientras la Argentina sufre”, opinó.

El video. Bajo el grito de “Messi” y el pedido de “una foto” de un grupo de argentinos vestidos con la camiseta de La Selección, Macri accedió a bajar la ventanilla del auto en el que se retiraba de un predio de FIFA en Zurich. Lo que no imaginó es que todo era un engaño para filmarlo diciéndole: “No sos bienvenido en ningún lado, te queda muy poco para que vuelva Cristina”.

A pesar del engaño, el Presidente argentino mantuvo la sonrisa. Macri sabía que lo están grabando. Por eso, mientras su vehículo se alejaba del lugar, Macri saludaba a cámara. Una persona de seguridad le pidió a la pareja que se alejaran. “Vuelve Cristina. Fernández presidente. Viva Perón. Vamos a volver, a volver, a volver, vamos a voler…”, siguieron cantando mientras la comitiva que trasladaba al presidente argentino se alejaba del lugar.

